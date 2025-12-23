Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Ekonomi
İşsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026 Ocak? Asgari ücret toplantısı sona erdi, güncel işsizlik maaşı tutarı belli oldu

Asgari ücret zam görüşmelerinde üçüncü toplantı sona ererken işsizlik maaşı ne kadar oldu 2026 Ocak da belli oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammının XXX olmasının ardından 2026 Ocak işsizlik maaşının kaç TL olduğu da netleşti. Binlerce kişinin gündeminde yer alan işsizlik ödeneği, 2025 yılında son dört aylık brüt kazancın ortalamasının %40’ı üzerinden hesaplanıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneğinde son durum Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026 Ocak? Asgari ücret toplantısı sona erdi, güncel işsizlik maaşı tutarı belli oldu
Bugün 18.00'de başlayan toplantısında sonuç çıktı. Milyonların beklediği asgari ücret tutarının duyurulmasının ardından işsizlik maaşının ne kadar olduğu da belli oldu. 2025 yılında En düşük 10.402 TL brüt, damga vergisi kesintisi sonrası yaklaşık 10.323 TL net olarak hesaplanıyordu.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL OCAK 2026?

yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı bugün itibarıyla belli oldu. Milyonların beklediği oranının belli olmasıyla beraber işsizlik maaşı da değişti. En düşük işsizlik maaşı 13 bin 122 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 218 lira oldu. Asgari ücret zammı yüzde 27 olurken 28 bin 72 liraya ulaştı.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026 Ocak? Asgari ücret toplantısı sona erdi, güncel işsizlik maaşı tutarı belli oldu

Son dört aylık brüt kazanç tutarı üzerinden günlük ortalama belirlenirken, günlük ortalamanın yüzde 40’ı işsizlik ödemesi olarak hesaplanır. Ödemeler asgari ücretin %80’ini geçemezken hesaplama işlemleri e-Devlet ve sistemleri üzerinden yapılıyor.

İşsizlik maaşından yararlanmak için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermeden önceki son 120 günde hizmet akdinin tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapmış olması gerekiyor.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026 Ocak? Asgari ücret toplantısı sona erdi, güncel işsizlik maaşı tutarı belli oldu

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyorsunuz. Kanun kapsamında işsizlik maaşı için bir alt ve bir üst sınır bulunuyor. Günlük ve aylık ödenek tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 40’ından daha düşük olamamakta. Buna göre;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün ödeme yapılıyor.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026 Ocak? Asgari ücret toplantısı sona erdi, güncel işsizlik maaşı tutarı belli oldu

İŞSİZLİK MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR, NASIL?

2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammına göre 2026 Ocak işsizlik maaşı tutarı da değişecek. 2025 yılında brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak uygulanırken, bu tutara bağlı olarak işsizlik maaşının taban ve tavan rakamları netleşmişti. Bugün açıklanan asgari ücret zam oranı ile beraber 2026 işsizlik maaşı tutarı da belli oldu.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026 Ocak? Asgari ücret toplantısı sona erdi, güncel işsizlik maaşı tutarı belli oldu

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşten Çıkarma:
Kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılmak gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrıldığınızda işsizlik maaşı hakkı doğmaz.

Prim Ödeme Süresi:
İşsizlik sigortası kapsamında en az 600 gün prim ödemiş olmanız gereklidir. Ayrıca, işten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca kesintisiz sigorta primi ödemiş olmalısınız.

Başvuru Süresi:
İşten ayrılmanın ardından 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapılması gerekir. Başvuruda gecikmek, alınacak maaş süresinin kısalmasına neden olabilir.

