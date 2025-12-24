Menü Kapat
14°
Altın ve gümüşte "düzeltme" uyarısı geldi

Aralık 24, 2025 16:53
1
Altın ve gümüşte “düzeltme” uyarısı geldi

Swissquote Bank Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya’ya göre, son dönemde hızla yükselen altın ve gümüş fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeler sürpriz olmaz. Bu tür düzeltmeler, mevcut trend içinde doğal karşılanmalı.

2
Altın ve gümüşte “düzeltme” uyarısı geldi

Altın ve gümüş piyasasında dikkatle izlenen bir uyarı geldi. Swissquote Bank Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya, her iki değerli metalde de son dönemde görülen sert yükselişlerin ardından kısa vadeli düzeltmelerin gündeme gelebileceğini söyledi.

3
Altın ve gümüşte “düzeltme” uyarısı geldi

“YÜKSELİŞ ÇOK HIZLI OLDU”

Özkardeşkaya, altın ve gümüşün yeni tarihi zirvelere ulaştığını hatırlatarak, fiyat artışlarının oldukça hızlı ve sert gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu durumun, piyasada soluklanma niteliğinde geri çekilmeleri beraberinde getirebileceğini belirtti.

4
Altın ve gümüşte “düzeltme” uyarısı geldi

Altın volatilite endeksindeki yükselişe de işaret eden analist, genel yükseliş eğilimi korunuyor olsa bile fiyatlarda bir düzeltme ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Yani tablo hâlâ pozitif, ancak kısa vadede dalgalanmalar kaçınılmaz görünüyor.

5
Altın ve gümüşte “düzeltme” uyarısı geldi

GÜMÜŞ İÇİN RİSK DAHA YÜKSEK

Özkardeşkaya’ya göre olası bir satış dalgası, gümüş tarafında altına kıyasla daha sert hissedilebilir. Bu beklentinin arkasında ise altın-gümüş rasyosundaki hızlı düşüş var.

6
Altın ve gümüşte “düzeltme” uyarısı geldi

Tarihsel olarak 60–80 bandında hareket eden altın-gümüş rasyosunun, bu aralığın alt sınırına hızla yaklaştığını vurgulayan Özkardeşkaya, rasyonun tarihsel bandında kalması durumunda gümüşün yükselişlerde altına göre daha zayıf kalabileceğini söyledi.

