Altın ve gümüşte “düzeltme” uyarısı geldi

Swissquote Bank Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya’ya göre, son dönemde hızla yükselen altın ve gümüş fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeler sürpriz olmaz. Bu tür düzeltmeler, mevcut trend içinde doğal karşılanmalı.
Altın ve gümüş piyasasında dikkatle izlenen bir uyarı geldi. Swissquote Bank Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya, her iki değerli metalde de son dönemde görülen sert yükselişlerin ardından kısa vadeli düzeltmelerin gündeme gelebileceğini söyledi.
Özkardeşkaya, altın ve gümüşün yeni tarihi zirvelere ulaştığını hatırlatarak, fiyat artışlarının oldukça hızlı ve sert gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu durumun, piyasada soluklanma niteliğinde geri çekilmeleri beraberinde getirebileceğini belirtti.
Altın volatilite endeksindeki yükselişe de işaret eden analist, genel yükseliş eğilimi korunuyor olsa bile fiyatlarda bir düzeltme ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Yani tablo hâlâ pozitif, ancak kısa vadede dalgalanmalar kaçınılmaz görünüyor.
Özkardeşkaya’ya göre olası bir satış dalgası, gümüş tarafında altına kıyasla daha sert hissedilebilir. Bu beklentinin arkasında ise altın-gümüş rasyosundaki hızlı düşüş var.
Tarihsel olarak 60–80 bandında hareket eden altın-gümüş rasyosunun, bu aralığın alt sınırına hızla yaklaştığını vurgulayan Özkardeşkaya, rasyonun tarihsel bandında kalması durumunda gümüşün yükselişlerde altına göre daha zayıf kalabileceğini söyledi.