Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman? Hafta sonu Ankara'da kar yağacak mı?

2025 yılının son günlerine yaklaşmamızla birlikte Türkiye genelinde soğuk hava dalgaları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta sonu birçok ilimizde kar yağışı bekleniyor. Raporda yer alan bilgilere göre İç Anadolu Bölgesi hafta sonu kar yağışının etkisi altında olacak. Vatandaşlar tarafından Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde kar yağışı başlayacak. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek. En yüksek ise gün içerisinde sıcaklıkların 4 derece olduğu belirtildi. 27 Aralık tarihinde başlayan kar yağışının 28 Aralık Pazar günü de devam etmesi bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düşeceği belirtildi. En yüksek sıcaklığın ise 2 derece olacağı açıklandı.

ANKARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yer alan bilgilere göre Ankara'da 27-28 Aralık tarihlerinde kar yağışı görülecek. Yağışlar 29 Aralık Pazartesi günü ise sona erecek. Ancak soğuk hava dalgası 29 Aralık Pazartesi günü etkisini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

HAFTA SONU ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu 27-28 Aralık tarihlerinde kar yağışı gerçekleşecek. MGM tarafından paylaşılan Ankara için 5 günlük hava durumu raporu şöyle: