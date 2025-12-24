Menü Kapat
14°
 Hüseyin Bahcivan

Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman? Hafta sonu Ankara'da kar yağacak mı?

Ankara'da kar yağacak mı sorusu uzun bir süredir vatandaşların gündeminde yer alıyor. MGM kar yağışını bekleyen vatandaşlar için beklenen haberi verdi. MGM tarafından paylaşılan bilgilerin ardından Ankara'ya ne zaman kar yağacağı gündeme geldi. Açıklanan bilgilere göre bu hafta sonu Ankara'da kar yağışı gerçekleşecek. Kar yağışının 2 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman? Hafta sonu Ankara'da kar yağacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
16:43
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
16:43

2025 yılının son günlerine yaklaşmamızla birlikte Türkiye genelinde soğuk hava dalgaları etkisini göstermeye başladı. Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta sonu birçok ilimizde bekleniyor. Raporda yer alan bilgilere göre İç Anadolu Bölgesi hafta sonu kar yağışının etkisi altında olacak. Vatandaşlar tarafından 'da kar yağacak mı, ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman? Hafta sonu Ankara'da kar yağacak mı?

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde kar yağışı başlayacak. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek. En yüksek ise gün içerisinde sıcaklıkların 4 derece olduğu belirtildi. 27 Aralık tarihinde başlayan kar yağışının 28 Aralık Pazar günü de devam etmesi bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düşeceği belirtildi. En yüksek sıcaklığın ise 2 derece olacağı açıklandı.

Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman? Hafta sonu Ankara'da kar yağacak mı?

ANKARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yer alan bilgilere göre Ankara'da 27-28 Aralık tarihlerinde kar yağışı görülecek. Yağışlar 29 Aralık Pazartesi günü ise sona erecek. Ancak 29 Aralık Pazartesi günü etkisini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman? Hafta sonu Ankara'da kar yağacak mı?

HAFTA SONU ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu 27-28 Aralık tarihlerinde kar yağışı gerçekleşecek. MGM tarafından paylaşılan Ankara için 5 günlük raporu şöyle:

Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman? Hafta sonu Ankara'da kar yağacak mı?
