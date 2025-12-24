Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile Paris'te!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz yıl 17 yıllık eşi Nihan Akkuş ile boşandı. Bir oğulları olan çift yaz ayında sık sık yan yana görüntülense de barışma iddialarını kabul etmedi. İki ünlü isim geçtiğimiz aylarda el ele görüntülenerek barıştıklarını duyurdu. Okan Buruk ile eski eşi Nihan Akkuş ile Paris'te tatile çıktı.

OKAN BURUK VE NİHAN AKKUŞ'TAN AİLE POZU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Nihan Akkuş ile ayrılığa daha fazla dayanamadı. Bir oğulları bulunan yeniden el ele görüntülendi. Eğlendikleri mekandan birlikte ayrılan çift ''barıştılar mı?'' sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş, oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte yılbaşı tatili için Paris'e gitti. Akkuş, fotoğraflarına; "Paris'teki aile" notunu düştü.

İddiaya göre, İkinci Sayfa kameralarına el ele yakalanan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yeniden bir araya geldi. Görüntülendikleri mekandan birlikte çıkan çift, "Yeniden evlilik olur mu?" sorularına cevap vermedi.