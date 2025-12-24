179 bin Tesla Model 3 için güvenlik incelemesi

Kategoriler
ABD’li otomotiv güvenlik otoritesi, gizli ve etiketlenmemiş mekanik kapı kilitleri nedeniyle yaklaşık 180 bin Tesla Model 3 aracı kapsayan resmi bir kusur başvurusu başlattı.
ABD otomotiv güvenliği düzenleme kurumu, Tesla’nın 179 bin 71 adet Model 3 kompakt sedan aracıyla ilgili dikkat çekici bir adım attı. Kurum, araçlarda yer alan gizli ve etiketlenmemiş mekanik kapı kilitlerinin güvenlik standartlarını ihlal edip etmediğini araştırmak üzere resmi bir kusur başvurusu açıldığını duyurdu.
Başlatılan incelemenin temel amacı, söz konusu kapı kilitlerinin sürücüler ve yolcular açısından herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığını netleştirmek. Yetkililer, bu tür detayların özellikle acil durumlarda hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yani mesele, yalnızca bir tasarım tercihi değil; doğrudan araç güvenliğiyle ilgili.
İnceleme süreci devam ederken, yetkili kurumun Tesla’dan ek bilgi ve teknik açıklama talep etmesi mümkün.
Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, gerekli görülmesi halinde şirketten düzeltici adımlar atması istenebilecek.