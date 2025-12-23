Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi için fikstür eleştirisi!

Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalar gerçekleştirdi. Kupanın ilk maçı olduğuna dikkat çeken Yalçın, müsabakanın tarihini garip bulduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN DERBİ TARİHİNE ELEŞTİRİ

"Yılın son maçı. Kupanın daha ilk haftasında derbi olması bize enteresan geldi! Afrika Kupası'nda olanlar var, sakatlar var. İyi hazırlandık, umarım güzel bir maç olur. 3 gün önce oynayan oyuncularımız var. Daha dinlenmiş 4-5 oyuncuyu tercih ettik bugün, Rize maçında olan oyuncuları da maçın ilerleyen bölümlerinde kullanabiliriz."

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure; derbide sahada olamamıştı.