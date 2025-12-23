TDK 2025 yılını anlatan kelime için oy nereden verilir?

2025 yılı kelimesi yeni yılın yaklaşmasıyla merak konusu oluyor.

Geçtiğimiz seneyi anlatan 2025 yılı kelimesi, TDK tarafından başlatılan halk oylamasıyla belirleniyor.

2025 YILI KELİMESİ NE OLACAK?

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğinde yürütülen “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin incelenmesiyle belirlenen 5 kelime/kavram halk oylamasına açıldı.

Bu kelime/kavramlar “dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme” olarak belirlendi.

2025 YILI KELİMESİ ANKETİNDE OY NASIL VERİLİR?

22 Aralık’ta başlayacak oylama süreci 28 Aralık 2025, saat 17.30’da tamamlanacaktır.

Oylamaya katılmak isteyenler, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında https://anket.tdk.gov.tr/ adresinde yer alan ilgili bağlantı üzerinden oy kullanabilecek.