Editor
 Burak Ayaydın

Anderson Talisca transferinde yeni perde: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!

Fenerbahçe'nin yıldız hücumcusu Anderson Talisca ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Somos Fanticos'un haberine göre Fenerbahçeli Anderson Talisca, Brezilya ekibi Flamengo'ya önerildi.

Anderson Talisca transferinde yeni perde: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!
Burak Ayaydın
23.12.2025
23.12.2025
'de 'nın yükselen formu dikkat çekerken, bir yandan da kritiği devam ediyor. Halihazırda Fenerbahçe'deki kontratının son aylarında olan Anderson Talisca, an itibarıyla menajerler aracılığıyla son şampiyonu 'ya önerildi.

Anderson Talisca transferinde yeni perde: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!

ANDERSON TALISCA TRANSFERİNDE MAAŞ ENGELİ

Takımdaki mali dengeyi gözeten Flamengo, Anderson Talisca'nın maaş ve imza parası beklentisi sebebiyle sürece temkinli yaklaştı! Esasen ise Brezilya temsilcisi, yıldız hücumcunun maaşında ciddi bir indirime gitmesi halinde masaya oturmak istiyor.

Anderson Talisca transferinde yeni perde: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!

ANDERSON TALISCA VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Anderson Talisca, 14 gol ve 3 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

ANDERSON TALISCA NEREDEN GELMİŞTİ?
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Al Nassr'dan transfer etmişti.
Beşiktaş'tan hakem sitemi: Fenerbahçe derbisinden o pozisyonu gündeme taşıdılar!
Beşiktaş'ta milli yıldız ayrılığı: Fenerbahçe derbisi öncesinde çanlar çalıyor!
