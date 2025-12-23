Anderson Talisca transferinde yeni perde: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın yükselen formu dikkat çekerken, bir yandan da transfer kritiği devam ediyor. Halihazırda Fenerbahçe'deki kontratının son aylarında olan Anderson Talisca, an itibarıyla menajerler aracılığıyla son Brezilya şampiyonu Flamengo'ya önerildi.

ANDERSON TALISCA TRANSFERİNDE MAAŞ ENGELİ

Takımdaki mali dengeyi gözeten Flamengo, Anderson Talisca'nın maaş ve imza parası beklentisi sebebiyle sürece temkinli yaklaştı! Esasen ise Brezilya temsilcisi, yıldız hücumcunun maaşında ciddi bir indirime gitmesi halinde masaya oturmak istiyor.

ANDERSON TALISCA VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Anderson Talisca, 14 gol ve 3 asistlik önemli bir katkı sağladı.