Savunma sanayi projelerinde bütçe kısıldı mı? DMM'den açıklama geldi

Savunma sanayi projelerine 2026 yılı bütçesinde yeterli ödenek ayrılmadığıyla ilgili iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklık getirdi. Milli güvenliğin can damarı olan projelere ayrılan ödeneklerin kontrolsüz harcandığı ve güvenliğin hiçe sayıldığı tarzındaki muhalif söyleme tepki gösterildi.

Savunma sanayi projelerinde bütçe kısıldı mı? DMM'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı, var olan kaynakların kontrolsüz harcandığı ve yapılan çalışmalarda milli güvenliğin esas alınmadığı" iddialarına ilişkin açıklama yayınladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Türkiye'nin, savunma sanayi projelerini milli güvenlik önceliklerini esas alarak planlayan, bütçesini stratejik hedeflere göre şekillendiren bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma sanayi projeleri, ilgili kurumların ortak değerlendirmeleri ve çok katmanlı karar mekanizmaları ile yürütülmektedir. Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aşmış, kara, hava, deniz ve siber alanlarda çok sayıda proje eş zamanlı olarak hayata geçirilmektedir. Savunma sanayisine yönelik bu tarz asılsız iddialar, sahadaki gerçeklerle, resmi verilerle ve yürütülen projelerin somut çıktılarıyla örtüşmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür değerlendirmelere itibar etmeyiniz."

