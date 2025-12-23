Menü Kapat
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

ATV canlı yayın Fenerbahçe Beşiktaş maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

ATV canlı, Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçını şifresiz ve kesintisiz ATV HD canlı yayın ile ekranlara getiriyor. ATV canlı yayın, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı öncesi ve sonrası röportajların yanı sıra maç saatinden itibaren FB BJK maçı canlı yayınını ekranlara verecek. ATV güncel frekans bilgileri ile Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz HD canlı yayın ile izlenebilecek. İşte ATV Fenerbahçe Beşiktaş canlı yayın bilgileri…

ATV canlı yayın Fenerbahçe Beşiktaş maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor
Haber Merkezi
23.12.2025
23.12.2025
’nda gözler bu akşam oynanacak derbisine çevrildi. Kupada C Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek iki takım, sezonun en dikkat çeken mücadelelerinden birine çıkacak.

ATV CANLI YAYIN ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması, ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, uydu alıcılarında ATV kanalını güncel frekans bilgileriyle taratarak yayına ulaşabilecek. ATV, Türkiye’de ücretsiz olarak izlenebilen ulusal kanallar arasında yer alıyor. Bu nedenle maç Fenerbahçe Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilecek.

Fenerbahçe Beşiktaş maçını internet üzerinden takip etmek isteyenler için de alternatif bulunuyor. ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan sekmesi üzerinden karşılaşma, bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlardan izlenebiliyor. Fenerbahçe Beşiktaş canlı yayın için ek bir üyelik ya da ücret gerekmiyor ve yalnızca internet bağlantısı yeterli oluyor.

ATV CANLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda C Grubu ilk maçında Beşiktaş’ı konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadele, Chobani Stadı’nda oynanacak ve ATV’den canlı olarak ekranlara gelecek. Sarı-lacivertli ekip, organizasyona grup aşamasından dahil olurken, siyah-beyazlılar da kupadaki ilk sınavına çıkacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’de 9 oyuncu forma giyemeyecek. Cezalı Fred, milli takımlarda bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ve Jhon Duran ile sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almıyor. Beşiktaş’ta ise sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder ile Afrika Uluslar Kupası’nda olan Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure derbide sahada olmayacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu:

Fenerbahçe 11: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş 11: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Orkun, Salih, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ATV televizyon kanalından canlı olarak izlenebilecek. Yayın, Türkiye genelinde şifresiz olarak sunulacak. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, ATV’nin güncel frekans bilgilerini girerek karşılaşmayı takip edebilecek.

Aynı zamanda ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın yapılacak. İnternet yayını sayesinde maç, mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden anlık olarak izlenebilecek.

ATV HD FREKANS FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

ATV’yi HD kalitede izlemek isteyenler için güncel uydu frekans bilgileri paylaşıldı. ATV’nin frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans 12053 Mhz, Symbol Rate 27500, FEC 5/6 ve Polarizasyon Yatay (Horizontal). SD ve HD yayınlar tek frekanstan taratılabiliyor.

Uydu alıcısında manuel arama bölümüne girilerek bu değerler girildiğinde kanal listesine ATV ekleniyor. Arama işlemi tamamlandığında kanal, listenin sonuna kaydediliyor ve HD yayın kalitesiyle izlenebiliyor.

ATV CANLI YAYIN AKIŞI 23 ARALIK

ATV’nin 23 Aralık tarihli yayın akışı da belli oldu. Akşam saatlerinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesinde içerikleri ekranlarda yer alacak.

ATV'nin 23 Aralık yayın akışı şöyledir:

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK (canlı)

22.50 Kuruluş Orhan

01.30 Sonsuz Aşk/Yerli Sinema

