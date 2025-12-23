Asgari ücret günlük ne kadar 2026? Asgari ücret saatlik kaç TL?

Kategoriler
Türkiye'nin gündeminde yer alan 2026 asgari ücret zam oranı bugün itibarıyla belli oldu. 2026'da geçerli olacak asgari ücretin bugün saat 18.00'de yapılacak üçüncü ve son toplantıyla belirlenmesi bekleniyordu. Yapılan son dakika asgari ücret açıklamasına göre günlük ve saatlik ücret de belli oldu.
2026 yılında asgari ücret günlük 935 lira oldu. Asgari ücret saatlik olarak ise net 103 lira olarak hesaplanıyor.
2000 – 3.960.000
2001 – 5.598.000
2002 – 8.362.500
2003 – 10.200.000
2004 – 14.805.000
2005 – 16,29
2006 – 17,70
2007 – 19,50
2008 – 21,29
2009 – 23,10
2010 – 25,35
2011 – 27,90
2012 – 31,35
2013 – 34,05
2014 – 37,80
2015 – 42,45
2016 – 54,90
2017 – 59,25
2018 – 67,65
2019 – 85,28
2020 – 98,10
2021 – 119,25
2022 – 215,70
2023 – 447,15
2024 – 666,75
2025 – 866,85
Yıllara göre asgari ücretin saatlik net ve brüt ücretleri şöyle:
2016 – brüt 7,32 – net 5,78
2017 – brüt 7,90 – net 6,24
2018 – brüt 9,02 – net 7,12
2019 – brüt 11,37 – net 8,97
2020 – brüt 13,08 – net 10,32
2021 – brüt 15,90 – net 12,55
2022 1. dönem – brüt 22,24 – net 18,90
2022 2. dönem – brüt 28,76 – net 24,44
2023 1. dönem – brüt 44,48 – net 37,80
2023 2. dönem – brüt 59,61 – net 50,67
2024 – brüt 88,90 – net 75,56
2025 – brüt 115,58 – net 98,24
2000 – günlük 3.960.000 – saatlik 528.000
2001 – günlük 5.598.000 – saatlik 746.400
2002 – günlük 8.362.500 – saatlik 1.115.000
2003 – günlük 10.200.000 – saatlik 1.360.000
2004 – günlük 14.805.000 – saatlik 1.974.000
2005 – günlük 16,29 – saatlik 2,17
2006 – günlük 17,70 – saatlik 2,36
2007 – günlük 19,50 – saatlik 2,60
2008 – günlük 21,29 – saatlik 2,84
2009 – günlük 23,10 – saatlik 3,08
2010 – günlük 25,35 – saatlik 3,38
2011 – günlük 27,90 – saatlik 3,72
2012 – günlük 31,35 – saatlik 4,18
2013 – günlük 34,05 – saatlik 4,54
2014 – günlük 37,80 – saatlik 5,04
2015 – günlük 42,45 – saatlik 5,66
2016 – günlük 54,90 – saatlik 7,32
2017 – günlük 59,25 – saatlik 7,90
2018 – günlük 67,65 – saatlik 9,02
2019 – günlük 85,28 – saatlik 11,37
2020 – günlük 98,10 – saatlik 13,08
2021 – günlük 119,25 – saatlik 15,90
2022 1. dönem – günlük 166,80 – saatlik 22,24
2022 2. dönem – günlük 215,70 – saatlik 28,76
2023 1. dönem – günlük 333,60 – saatlik 44,48
2023 2. dönem – günlük 447,15 – saatlik 59,61
2024 – günlük 666,75 – saatlik 88,90
2025 – günlük 866,85 – saatlik 115,58