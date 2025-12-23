Asgari ücret işveren desteği 2026 ne kadar oldu? İşte, işveren asgari ücret desteği hesaplaması

2026 yılı asgari ücret işveren desteği belli oldu. 2026 yılının Ocak ayından itibaren asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, stajyer ücreti ve diğer birçok ödeme de değişti. 2024 yılında asgari ücretli çalışanı olanlara verilen destek 750 lira olarak belirlenirken 2025 yılında ise bin liraya yükseltilmişti. Asgari ücret işveren desteği de yeni zamla birlikte açıklandı. Zamlı maaşlar, Ocak ayından itibaren yatırılacak. Peki Asgari ücret işveren desteği 2026 ne kadar zamlandı? İşte, Asgari ücret işveren desteği hesaplama yöntemi…

ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ 2026 NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında işverene sağlanan işveren desteğinin 1270 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada “ Türkiye İşveren Sendikası Federasyonuna, sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.