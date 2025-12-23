Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Asgari ücret işveren desteği 2026 ne kadar oldu? İşte, işveren asgari ücret desteği hesaplaması

Asgari ücret işveren desteği son dakika açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 olarak zamlandığını duyurdu. 1000 lira olarak olarak ödenen asgari ücret desteği de değişti. İşverenler ise kendilerine ödenecek desteğe odaklandı. Yeni asgari ücret 28 bin 75 TL olarak güncellendi. Peki Asgari ücret işveren desteği 2026 ne kadar oldu? İşte, Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklama…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücret işveren desteği 2026 ne kadar oldu? İşte, işveren asgari ücret desteği hesaplaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 19:07

yılı işveren desteği belli oldu. 2026 yılının Ocak ayından itibaren asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, stajyer ücreti ve diğer birçok ödeme de değişti. 2024 yılında asgari ücretli çalışanı olanlara verilen destek 750 lira olarak belirlenirken 2025 yılında ise bin liraya yükseltilmişti. Asgari ücret işveren desteği de yeni zamla birlikte açıklandı. Zamlı maaşlar, Ocak ayından itibaren yatırılacak. Peki Asgari ücret işveren desteği 2026 ne kadar zamlandı? İşte, Asgari ücret işveren desteği hesaplama yöntemi…

ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ 2026 NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında işverene sağlanan işveren desteğinin 1270 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada “ Türkiye İşveren Sendikası Federasyonuna, sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret işveren desteği 2026 ne kadar oldu? İşte, işveren asgari ücret desteği hesaplaması
ETİKETLER
#asgari ücret
#2026
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İşveren Desteği
#Net Asgari Ücret
#Brüt Asgari Ücret
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.