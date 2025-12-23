Daltonlar davasındaki saldırılara yönelik soruşturma başlatıldı!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi’nde dün görülen 363 sanıklı "Daltonlar" suç örgütü davasında, karar açıklandığı esnada ortalık karıştı. Duruşma salonunda görevli personellere yönelik gerçekleştirilen eylemler nedeniyle adli süreç başlatıldı.

DURUŞMA SALONUNDA FİZİKİ MÜDAHALE

1 nolu duruşma salonunda görülen davanın son celsesinde, hükmün açıklandığı sırada sanıklar ve izleyiciler, güvenlikten sorumlu jandarma personeline yönelik fiziki saldırıda bulundu. Çıkan arbede sırasında tarafların birbirine sandalye fırlattığı ve salonda ciddi bir karmaşa yaşandığı öğrenildi. Görevli ekiplerin müdahalesiyle izleyici grubu salondan tahliye edilirken, olay yerinde yapılan incelemelerde kamu malının zarar gördüğü kayıtlara geçti.

İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme salonunda yaşanan olaylarla ilgili hızlıca harekete geçti. Başsavcılık, saldırıya karışan şahıslar hakkında "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.