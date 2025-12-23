Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Bakan Işıkhan duyurdu: 2026 asgari ücret zammı ardından değişen tüm ödeme tutarları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Yüzde 27 oranındaki artışla net rakam 28 bin 75 lira seviyesine yükseldi. Asgari ücretin belli olmasının ardından bir çok ödeme ve ücret de değişti. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 19:29

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yılı rakamı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yürüttüğü yoğun maratonun ardından netleşti. 12 Aralık'ta başlayan görüşme süreci, bugün saat 18.00'de gerçekleştirilen üçüncü ve son toplantıyla noktalandı.

BAKAN IŞIKHAN RAKAMLARI PAYLAŞTI

Toplantının sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçen Çalışma ve Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni tutarları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, "1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini" bildirdi. Yapılan bu artışla birlikte asgari ücrete yüzde 27 oranında yapılmış oldu.

ÇOK SAYIDA ÖDEME KALEMİ YENİDEN HESAPLANDI

Asgari ücretteki artış, sadece çalışanların maaşlarını değil, işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primlerine kadar geniş bir yelpazedeki ödemeleri de doğrudan etkiliyor. Yaklaşık 7 milyon işçiyi ana odağına alan bu değişim, Ocak ayı itibarıyla tüm sosyal güvenlik parametrelerine yansıyacak.

2026 YILI ZAMLI ÖDEME LİSTESİ

Yeni asgari ücretle birlikte değişen temel ödeme kalemleri ve yeni rakamlar şu şekilde oluştu:

ÖDEME KALEMİ - ESKİ ÜCRET - YENİ ÜCRET (2026)
ASGARİ ÜCRET (NET) - 22.104,67 TL - 28.075,14 TL
ASGARİ ÜCRET (BRÜT) - 26.005,50 TL - 33.029,59 TL
İŞSİZLİK MAAŞI (EN DÜŞÜK) - 10.332,43 TL - 13.123,22 TL
İŞSİZLİK MAAŞI (EN YÜKSEK) - 20.644,86 TL - 26.221,04 TL
KIDEM TAZMİNATI (TABAN) - 26.005,50 TL - 33.029,59 TL
STAJYER MAAŞI - 6.630,83 TL - 8.421,82 TL
GSS PRİMİ (AYLIK) - 1.560,33 TL - 1.981,62 TL
BAĞ-KUR PRİMİ (EN DÜŞÜK) - 7.735,98 TL - 9.825,47 TL
ASKERLİK/DOĞUM BORÇLANMASI (GÜNLÜK EN DÜŞÜK) - 277,20 TL - 352,07 TL

