Fenerbahçe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasında ilk hafta derbiyle heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği mücadele, bu akşam futbol gündeminin merkezinde yer alıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı sahasında ağırlayacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Türkiye Kupası’na grup aşamasından dahil olan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda daha önce 7 kez kupayı müzesine götürdü. Süper Lig’de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Fenerbahçe, lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

İki takım sezonun ilk yarısında ligde Beşiktaş’ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Kupadaki derbi öncesinde Fenerbahçe’de önemli eksikler bulunuyor. Cezalı Fred’in yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran ve sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ile Nelson Semedo kadroda yer almayacak. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın ile naklen ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş 11: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, televizyon ve internet üzerinden takip edilebilecek. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş bilgileri açıklandı. Maç saatinde ekran başında olacak taraftarlar, yayın akışı ve frekans detaylarını araştırıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı, yayıncı kanalın televizyon yayınına ek olarak resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlar üzerinden erişim sağlanabilecek Fenerbahçe Beşiktaş canlı yayın sekmesi ile karşılaşma, dışarıda olan futbolseverler tarafından canlı yayın ile kolaylıkla takip edilebilecek.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı Türkiye’de ATV kanalından canlı yayınlanacak. Yurt dışında da birkaç ülkeden yabancı kanallar üzerinden Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilecek. İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Polonya: Polsat Sport 3

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. ATV’nin 23 Aralık tarihli yayın akışında karşılaşma öncesinde saat 19.45’te “Kupa Günlüğü” programı yer alıyor. Derbi mücadelesi ise saat 20.30’da canlı yayınla ekranlara gelecek.

Karşılaşmanın ardından ATV yayın akışı 22.50’de “Kuruluş Orhan”, 01.30’da ise “Sonsuz Aşk” adlı yerli sinema filmiyle devam edecek. Futbolseverler, ATV’nin uydu ve dijital platformlardaki canlı yayını üzerinden Fenerbahçe Beşiktaş maçını kesintisiz ve şifresiz HD canlı yayın ile takip edebilecek.

ATV FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması ATV’den şifresiz olarak yayınlanacak. ATV’nin güncel frekans bilgileri üzerinden uydu alıcılarında kanal araması yapılarak maç canlı izlenebilecek. ATV’nin frekans bilgileri ise şöyle:

Frekans: 12053 MHz,

Symbol Rate 27500,

FEC 5/6 ve yatay polarizasyon.

Uydu alıcılarında manuel arama bölümünden bu değerler girilerek SD ve HD yayınlar tek frekanstan taratılabiliyor. Arama işlemi tamamlandıktan sonra kanal listesine eklenen ATV üzerinden Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz canlı şekilde takip edilebilecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN, NASIL CANLI İZLEYEBİLİRİM?

Derbi mücadelesini canlı izlemek isteyenler için birden fazla seçenek bulunuyor. Televizyon yayınına erişimi olan izleyiciler, ATV ekranlarından Fenerbahçe Beşiktaş maçını anbean canlı takip edebilecek. Yayın öncesi ve maç saati boyunca kanalın standart yayın akışı ekranlara gelecek.

Televizyona erişimi olmayan futbolseverler ise internet üzerinden canlı yayın alternatiflerini tercih edebilecek. ATV’nin resmi platformları üzerinden sağlanan yayınla, Fenerbahçe Beşiktaş maçı mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesinden izlenebilecek. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar, herhangi bir ek uygulama gerektirmeden yayına erişim sağlayabilecek.