12°
Öğretmene saldırı eğitim dünyasını ayağa kaldırdı! Okullar için 'zorunlu olsun' önerisi

Okullarda hem akran zorbalığı hem de öğretmenlere yönelik uygulanan şiddet sonrası toplumun çeşitli kesimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Mersin'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin tüfekle öğretmenine saldırı düzenlediği olay sonrası Türk Eğitim-Sen'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Türk Genel Başkanı Talip Geylan, bir öğretmenin 12 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahlı saldırıya uğraması sonrası okullarda bu tarz olayların önüne geçebilmek için bir öneride bulundu.

Öğretmene saldırı eğitim dünyasını ayağa kaldırdı! Okullar için 'zorunlu olsun' önerisi

"HER OKULDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLSUN"

Geylan "Her okulumuza güvenlik personeli tahsis edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alınması elzemdir" dedi.
Genel Başkan Geylan, Mersin'in İlçesinde Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu müdürünün 12 yaşındaki bir öğrencinin sonucu ağır yaralanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Okul müdürüne acil şifalar dileyen Geylan, henüz 12 yaşındaki öğrencinin elinde tüfekle bir eğitim kurumuna girebilmiş olmasının izahının olamayacağını söyledi.
Yaşanan bu müessif olayın ardından okullardaki güvenlik tedbirlerinin önemine bir kez daha dikkati çeken Geylan, şunları söyledi:
"Anamur Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu müdürü Ender Kara, bir öğrencinin silahlı saldırısıyla ağır yaralandı. Meslektaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu müessif olay, okullarımızdaki güvenlik problemini bir kez daha acı şekilde gösterdi. 12 yaşında bir öğrencinin dahi elinde tüfekle okula girebiliyor olmasının izahı yoktur. Bu itibarla, her okulumuza güvenlik personeli tahsis edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alınması elzemdir."

Mersin'de akılalmaz olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle okulu bastı: Müdür ağır yaralı
