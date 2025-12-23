Menü Kapat
Nijerya Tanzanya CANLI nereden izlenir? Osimhen 11’de başlıyor

Nijerya Tanzanya canlı yayın ile ekranlara geliyor. Nijerya - Tanzanya maç kadrosu açıklandı. 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda C Grubu heyecanı Nijerya ile Tanzanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Fez Stadyumu’nda sahne alacak karşılaşma, grubun ilk maçlarından biri olacak. Osimhen’in oynayıp oynamayacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Nijerya - Tanzanya nerede izlenir belli oldu. İşte Nijerya Tanzanya canlı yayın bilgileri…

Afrika futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası’nda C Grubu maçları başlıyor. Nijerya ile Tanzanya, grup aşamasındaki ilk sınavlarından birini bu akşam verecek.

NİJERYA TANZANYA CANLI İZLE

2025 Afrika Uluslar Kupası, Fas’ta 21 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 18 Ocak 2026’ya kadar sürecek. Turnuvanın C Grubu’nda yer alan Nijerya ile Tanzanya arasındaki karşılaşma, bu akşam oynanacak. Maç, Fas’ın Fez kentindeki Fez Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak.

C Grubu’nda Tunus ve Uganda’nın da yer aldığı organizasyonda bu karşılaşma, grubun ilk maçlarından biri olacak. Üç kez Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan Nijerya ile turnuvada daha sınırlı geçmişe sahip Tanzanya’nın mücadelesi, grup sıralamasını doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında bulunuyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

NİJERYA - TANZANYA NEREDE İZLENİR?

Nijerya ile Tanzanya arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası C Grubu karşılaşması, Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Exxen kullanıcıları, turnuva kapsamındaki maçları platform üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

Karşılaşmanın yayın saati Türkiye saatiyle 20.30 olarak açıklandı. Fez Stadyumu’nda oynanacak maç, Afrika futbolunun önde gelen organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası’nın grup aşamasındaki önemli mücadelelerinden biri olarak futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

NİJERYA - TANZANYA MAÇ KADROSU

Nijerya - Tanzanya maç kadrosu açıklandı:

Nijerya 11: Nwabali, Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel, Chukwueze, Ndidi, Iwobi, Adams, Lookman, Osimhen

Tanzanya 11: Masudi, Husseini, Hamad, Mwamnyeto, Kapombe, M'Mombwa, Msanga, Miroshi, Allarakhia, Msuva, Samatta

NİJERYA TANZANYA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Nijerya Tanzanya karşılaşması bazı yabancı ülkelerde şifresiz veya farklı platformlar üzerinden yayınlanacak. Arjantin’de Claro Sports, Benin’de Canal+ CAN, Güney Afrika’da SuperSport Football Plus, Irak’ta beIN SPORTS MAX 1 ve Portekiz’de Sport TV4 karşılaşmayı yayınlayan kanallar arasında bulunuyor.

Nijerya Tanzanya maçını veren kanallar:

Arjantin: Claro Sports

Benin: Canal+ CAN

Güney Afrika: SuperSport Football Plus

Irak: beIN SPORTS MAX 1

Portekiz: Sport TV4

NİJERYA TANZANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya ile Tanzanya arasındaki Afrika Uluslar Kupası maçı, Türkiye’de Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Turnuva boyunca Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları Exxen platformunda futbolseverlerle buluşuyor.

Maç, bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Fez Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, C Grubu’ndaki ilk maçlardan biri olması nedeniyle grup mücadelesi açısından önem taşıyor.

NİJERYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - TANZANYA MİLLİ TAKIMI NEREDE İZLENİR?

Nijerya Milli Futbol Takımı ile Tanzanya Milli Takımı arasındaki karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Exxen aboneleri, Afrika Uluslar Kupası kapsamındaki bu mücadeleyi canlı yayınla takip edebilecek. Ayrıca karşılaşma, Arjantin, Benin, Güney Afrika, Irak ve Portekiz’de farklı spor kanalları aracılığıyla ekranlara gelecek.

