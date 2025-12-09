Menü Kapat
11°
Editor
 Serhat Yıldız

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: 574 kilo SKT'si geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi!

Antalya'nın Kepez ilçesinde zabıta ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposuna düzenlediği kapsamlı baskında, insan sağlığını tehdit eden büyük miktarda bozuk ve tarihi geçmiş gıda maddesi ele geçirdi. Toplam 574 kilo gıda ürününe el konulurken, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeye ağır idari yaptırımlar uygulandı. İşte detaylar...

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: 574 kilo SKT'si geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
15:32
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
15:34

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim ve kontroller çerçevesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposuna ani bir denetim gerçekleştirdi. Depoda yapılan detaylı incelemeler, tüyler ürpertici bir manzarayı gözler önüne serdi.

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: 574 kilo SKT'si geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi!

574 KİLO BOZUK GIDA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, mevzuat dışında depolanan ve kullanım ömrünü tamamlamış, tamamen bozulmuş olduğu tespit edilen büyük miktarda gıdaya rastladı. Denetimlerin sonunda, halk sağlığını hiçe sayan bu depoda, 61 kilo işlenmiş hayvansal gıda ürünü, 513 kilo bitkisel ürün olmak üzere, toplam 574 kilo bozuk gıda maddesi tespit edilerek kayıt altına alındı.

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: 574 kilo SKT'si geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi!

RUHSATSIZ İŞLETMEYE ÇİFTE CEZA

İnsan sağlığını tehlikeye atan bu stoğu depolayan iş yeri yetkilisine, tespit edilen bu insanlık dışı depolama şartları nedeniyle idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi.

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: 574 kilo SKT'si geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi!

Cezai işlemler bununla da sınırlı kalmadı. Depo yetkilisinin denetim sırasında yasal zorunluluk olan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nı ibraz edememesi üzerine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle ayrıca bir tespit tutanağı daha düzenlendi.

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: 574 kilo SKT'si geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi!

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEYECEK ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Tüm tutanak ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, el konulan 574 kilo bozuk gıda ürününün akıbeti için harekete geçildi. Zabıta ekipleri, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa tutanak düzenleyerek, gıda maddelerinin tüketiciye ulaşmasını engellemek ve halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde güvenli bir biçimde imha edilmesini sağladı.

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: 574 kilo SKT'si geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi!

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, insan sağlığını hiçe sayan bu tür imalatçı ve depolama firmalarına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizerek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma hakkının korunacağını bildirdi.

Antalya'da mide bulandıran görüntüler: 574 kilo SKT'si geçmiş ve bozulmuş gıda ele geçirildi!
