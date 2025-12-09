Menü Kapat
11°
Gündem
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Milyonluk villaları vardı, şimdi barakada yaşıyor! 'İyi niyetim sonum oldu'

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, babasından miras kalan değerli arsa sayesinde milyonluk bir mal varlığına kavuşan 77 yaşındaki Ahmet Aytan'ın hayatı, girdiği akılalmaz bir takas anlaşması sonucu adeta bir kabusa döndü. Piyasa değeri 21 milyon TL'yi bulan villa ve dairesini kaybettiğini iddia eden yaşlı adam, kış ortasında elektriksiz, derme çatma bir barakada yaşam mücadelesi veriyor ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla savcılığa başvurdu. İşte detaylar...

Milyonluk villaları vardı, şimdi barakada yaşıyor! 'İyi niyetim sonum oldu'
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 15:10

Ailesinden kalan arsayı kat karşılığı bir müteahhide veren Ahmet Aytan, bu anlaşma karşılığında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan lüks bir villa ile 6 milyon TL değerinde bir dairenin sahibi oldu. Toplamda 21 milyon liralık bir servetin kapısındaydı. Ancak tam bu değerli gayrimenkullerini teslim alma aşamasındayken, hayatının en büyük hatasını yapacağı bir teklifle karşılaştı.

Milyonluk villaları vardı, şimdi barakada yaşıyor! 'İyi niyetim sonum oldu'

1 VİLLA + 1 DAİRE KARŞILIĞI 4 DAİRE

Aytan ile irtibata geçen bir emlakçı, elindeki villa ve daireye karşılık, henüz inşaatına dahi başlanmamış başka bir projeden 4 adet daire vermeyi teklif etti. Daha fazla daire sahibi olma hayaliyle bu cazip görünen teklifi kabul eden Aytan, işlemlerin hızlıca tamamlanması için emlakçıya gerekli vekaleti verdi.

Milyonluk villaları vardı, şimdi barakada yaşıyor! 'İyi niyetim sonum oldu'

TAPULAR BAŞKALARINA, VAATLER HAVADA KALDI

Ancak vekaletname verilmesinden sonra süreç Aytan'ın beklediği gibi ilerlemedi. Yaşlı adamın elindeki milyonluk villa ve dairenin tapuları sessiz sedasız başka kişilerin üzerine devredildi. Ahmet Aytan'a karşılığında vaat edilen, henüz temeli bile atılmamış projeden verilecek olan 4 daire ise teslim edilmedi. Bir anda kendisini hem mülksüz hem de vaat edilen dairelere kavuşamamış bulan Aytan, tapuların devredildiğini öğrendiğinde şok yaşadı.

Milyonluk villaları vardı, şimdi barakada yaşıyor! 'İyi niyetim sonum oldu'

KIŞ ORTASINDA ELEKTRİKSİZ BARAKADA YAŞAM MÜCADELESİ

Milyonluk mülklerin tapusu başkalarının üzerine geçerken, Ahmet Aytan çaresizce derme çatma, zorlu kış şartlarına uygun olmayan bir barakada yaşamaya başladı.

Yaşadığı akıl almaz hakkında konuşan Ahmet Aytan, isyan etti: "İyi niyetim suistimal edildi, beni mağdur edenlerden şikâyetçiyim. Havalar soğudu ve ben kışı elektriği olmayan buz gibi bir barakada geçirmek zorundayım. Elektrik yok, kendi imkanlarımla yemeğimi yapmaya çalışıyorum. Çevredeki insanlar da barakanın görüntüsünden rahatsız. Hukuki sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyorum."

Milyonluk villaları vardı, şimdi barakada yaşıyor! 'İyi niyetim sonum oldu'

Ahmet Aytan, kendisini bu duruma düşürdüğünü iddia ettiği B.S. ve R.T. hakkında "" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak adaletin tecelli etmesini beklediğini dile getirdi. Yaşlı adamın hukuki süreci yakından takip ediliyor.

Milyonluk villaları vardı, şimdi barakada yaşıyor! 'İyi niyetim sonum oldu'
ETİKETLER
#konut
#şikayet
#nitelikli dolandırıcılık
#Mağduriyet
#Emlak Skandalı
#Yapı Malı
#Gündem
