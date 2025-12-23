Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kritik fatura: "Cezayı keserler"

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanına çıktı ve 2-1 galip geldi. Karşılaşmanın ardından derbinin çarpıcı noktalarına değinen Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe yönetimine karşı net bir tavır aldı.

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN ARDINDAN EDERSON VE JHON DURAN ÇIKIŞI!

"Beşiktaş'ın maçı bitirdiği 11'de, son maçta oynayan oyuncuları var. İdeal kadrosuna yakın bir noktada. Yedeklere baktığımız zaman, Fenerbahçe'nin çok zayıf bir kulübesi var. Kenardakiler tecrübesiz isimler. Dakikalar geçtikçe, bu durumun Beşiktaş'ın lehine olacağı belliydi. Vaclav Cerny bu statta yine goller attı. Arkadaşlar topun sahada kalma süresine baksın! Hakem bir faul atışını kaç dakikada kullandırıyor? Bir tanesini 3.5 dakikada kullandırdı. Hakem açısından 3 dakika uzatma ise 1-1 çok iyi demek! İyi oyun olmayacağını tahmin ediyorduk. İki takımda da Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular var. Peki diğerleri için Noel yok mu? Nereden çıktı Jhon Duran ile Ederson'un izine gitmesi! Bütün değerlere saygılıyız ama bu oyuncular milyonlar kazanıyor. İzine gitmeyenler için 'onlar gitti ben buradayım' düşüncesi de olabilir. Ben hiç anlamam, bu kadar para verdiğim oyuncuları tutarım. Gitsin bir gün sonra kutlama yapsın! Neyin izni bu? Kadronda da herkes sağlıklı değil zaten. Beşiktaş derbisinde bu kadar rahat hareket ederseniz, cezayı keserler. Bu kadrolarla bu kadar kalite olur ve yorgunluk da var tabii. Fenerbahçe takımının kulübeden genç oyuncular almasını doğru bulmuyorum. Bunu Beyoğlu maçında yap ama Beşiktaş'a karşı olmaz! 2 oyuncuya izin vererek, diğerlerini de kafa olarak bitiriyorsun. Diğer taraftaysa kimseye özel bir durum yok ve imkân dahilindeki tam kadro var. Sergen Yalçın ile Domenico Tedesco'nun, maça yaklaşımı çok farklıydı. Fenerbahçe'nin bu derbiye hazırlık şekli son derece yanlıştı. Domenico Tedesco, Beşiktaş'ı yok sayıp 'ben seni yenerim' demiş ama öyle bir oyun da olmadı."