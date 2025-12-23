Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kritik fatura: "Cezayı keserler"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Sports Digitale YouTube kanalında dev maçı değerlendirdi. Fenerbahçe'nin Jhon Duran ve Ederson'a Noel izni vermesini eleştiren Rıdvan Dilmen, ayrıca Domenico Tedesco'ya da göndermelerde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kritik fatura:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 23:15

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanına çıktı ve 2-1 galip geldi. Karşılaşmanın ardından derbinin çarpıcı noktalarına değinen Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe yönetimine karşı net bir tavır aldı.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kritik fatura: "Cezayı keserler"

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN ARDINDAN EDERSON VE JHON DURAN ÇIKIŞI!

"Beşiktaş'ın maçı bitirdiği 11'de, son maçta oynayan oyuncuları var. İdeal kadrosuna yakın bir noktada. Yedeklere baktığımız zaman, Fenerbahçe'nin çok zayıf bir kulübesi var. Kenardakiler tecrübesiz isimler. Dakikalar geçtikçe, bu durumun Beşiktaş'ın lehine olacağı belliydi. Vaclav Cerny bu statta yine goller attı. Arkadaşlar topun sahada kalma süresine baksın! Hakem bir faul atışını kaç dakikada kullandırıyor? Bir tanesini 3.5 dakikada kullandırdı. Hakem açısından 3 dakika uzatma ise 1-1 çok iyi demek! İyi oyun olmayacağını tahmin ediyorduk. İki takımda da Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular var. Peki diğerleri için Noel yok mu? Nereden çıktı Jhon Duran ile Ederson'un izine gitmesi! Bütün değerlere saygılıyız ama bu oyuncular milyonlar kazanıyor. İzine gitmeyenler için 'onlar gitti ben buradayım' düşüncesi de olabilir. Ben hiç anlamam, bu kadar para verdiğim oyuncuları tutarım. Gitsin bir gün sonra kutlama yapsın! Neyin izni bu? Kadronda da herkes sağlıklı değil zaten. Beşiktaş derbisinde bu kadar rahat hareket ederseniz, cezayı keserler. Bu kadrolarla bu kadar kalite olur ve yorgunluk da var tabii. Fenerbahçe takımının kulübeden genç oyuncular almasını doğru bulmuyorum. Bunu Beyoğlu maçında yap ama Beşiktaş'a karşı olmaz! 2 oyuncuya izin vererek, diğerlerini de kafa olarak bitiriyorsun. Diğer taraftaysa kimseye özel bir durum yok ve imkân dahilindeki tam kadro var. Sergen Yalçın ile Domenico Tedesco'nun, maça yaklaşımı çok farklıydı. Fenerbahçe'nin bu derbiye hazırlık şekli son derece yanlıştı. Domenico Tedesco, Beşiktaş'ı yok sayıp 'ben seni yenerim' demiş ama öyle bir oyun da olmadı."

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kritik fatura: "Cezayı keserler"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE KAÇ FUTBOLCU EKSİKTİ?
7 ismin sahada olmayacağı dönemde; Ederson ve Jhon Duran, Noel izni alarak bu sayıyı 9'a yükseltmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan hakem sitemi: Fenerbahçe derbisinden o pozisyonu gündeme taşıdılar!
Anderson Talisca transferinde yeni perde: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.