Pasaport, ehliyet, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi belgeler zamlandı

Pasaport, ehliyet, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi belgelere yüzde 19 zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2026 yılında değerli kağıt olarak nitelendirilen resmi evraklar için fiyat tarifesi belli oldu. 2026 yılında kimliğini kaybedenler ya da yenilemek isteyenler ne kadar ödeyecek? İşte detaylar....

24.12.2025
00:47
24.12.2025
01:08

, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgeler 2026 yılında yüzde 19 zamlanacak. Zam oranı yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında belirlendi.

Pasaport, ehliyet, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi belgeler zamlandı

KİMLİK KARTI DEĞİŞTİRME VE KAYIP ÜCRETİ

Türkiye Cumhuriyeti için doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kartlarda ücret 220 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kartlarda ise 440 TL oldu.

Pasaport, ehliyet, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi belgeler zamlandı

İŞTE 2026 YILI TARİFESİ

Pasaport Defter Bedeli: 1.135 TL'den 1.351 TL'ye,

: 1.420 TL'den 1.690 TL'ye,

Motorlu Araç Tescil Belgesi: 1.270 TL'den 1.511 TL'ye,

Aile Cüzdanı: 1.010 TL'den 1.202 TL'ye,

Yabancı Çalışma İzin Belgesi: 810 TL'den 964 TL'ye,

Noter Kağıdı: 125 TL'den 149 TL'ye yükseltildi.

Banka çeklerinde her bir yaprak için alınacak tutar 95 TL oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

