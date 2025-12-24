Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Dünya
 Onur Kaya

Düşen uçaktaki Libya heyetinden acı haber! 3 günlük milli yas ilan edildi

Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet hayatını kaybetti. Libya Ulusal Birlik Hükümeti, acı olay nedeniyle 3 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

AA
AA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 02:57
|
24.12.2025 03:45
24.12.2025
saat ikonu 03:45

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ın da bulunduğu jet, henüz belirlenemeyen nedenle Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü. Kazada 5 kişilik Libya askeri heyeti ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

HÜKÜMETTEN TAZİYE MESAJI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ankara'da düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetlerindeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sundu.

Düşen uçaktaki Libya heyetinden acı haber! 3 günlük milli yas ilan edildi

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır. Bu karar, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve arkadaşlarının, Cumhuriyeti'nin Ankara ilindeki resmi bir görevden dönerken trajik bir kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alınmıştır."

Düşen uçaktaki Libya heyetinden acı haber! 3 günlük milli yas ilan edildi

Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığına Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.

Düşen uçaktaki Libya heyetinden acı haber! 3 günlük milli yas ilan edildi

Libya'da ülkenin İtalya işgalinden kurtuluşunun 74. yılı nedeniyle 24-25 Aralık'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları düzenlenecekti.

UÇAKTA KİMLER VARDI?

Düşen uçakta Genelkurmay Başkanı Haddad’ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral El Fatouri Gharbil, Askeri Üretim Otoritesi Başkanı Tuğgeneral Mahmud El Fadavi, Genelkurmay Başkanının danışmanı Muhammed El Asavi ve Genelkurmay Başkanının fotoğrafçısı Muhammed Mahjoub olduğu açıklandı. Ayrıca 3 de mürettebat bulunduğu öğrenildi.

Düşen uçaktaki Libya heyetinden acı haber! 3 günlük milli yas ilan edildi
