14°
Gündem
İletişim Başkanı Duran'dan düşen uçakla ilgili 'dezenformasyon' uyarısı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Uçakta 5'i Libya heyeti, 3'ü mürettebat olmak üzere 8 kişi bulunduğunu belirten Duran, teyitsiz bilgi ve komplo teorilerinin dikkate alınmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını bildirdi.

İletişim Başkanı Duran'dan düşen uçakla ilgili 'dezenformasyon' uyarısı

UÇAK KAZASINA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da içinde bulunduğu uçağın Haymana'da düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

5 kişilik Libya askeri heyeti ile 3 kişilik mürettebatın cansız bedenlerinin yanı sıra uçağın kara kutusuna ulaşmak için bölgede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri enkazda çalışmalarını sürdürüyor.

İletişim Başkanı Duran'dan düşen uçakla ilgili 'dezenformasyon' uyarısı

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN DEZENFORMASYON UYARISI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından Haymana'da düşen özel jetle ilgili açıklamada bulundu.

"23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan bir özel jet, 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra 20.33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur." bilgisini paylaşan Duran, şunları kaydetti:

İletişim Başkanı Duran'dan düşen uçakla ilgili 'dezenformasyon' uyarısı

"Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlanmıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20.36'da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır. İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir."

Ankara'da özel jet düştü: Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı da içindeydi
