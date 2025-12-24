Menü Kapat
Birikim yapana 2026 piyangosu! BES ve OKS için yıllık 237 bin TL fırsatı

Aralık 24, 2025 10:41
1
BES ve OKS

BES'e katılıp uzun vadeli yatırım yapan vatandaşa devlet yüzde 30 katkı yapıyor. Her 100 liralık birikiminizde 30 lirayı hesabınıza ekleniyor. Bu rakamın üstüne teşvik, destek yok. 2025'te brüt asgari ücret 26 bin 6 liraydı. Buna karşın devlet BES katılımcısına aylık 7 bin 802 lira toplamda yıllık 93 bin 619 lira katkı yapıyordu. Bir de çalışanların otomatik olarak katıldığı Otomatik Katılım Sistemi (OKS) var. Devlet 2025 boyunca her iki sistemde birlikte tasarruf yapan vatandaşa 187 bin 238 lira gelir sağladı. Asgari ücretin yüzde 27 artması ile bu tutar da 2026'da aynı oranda (50 bin 573 lira) artarak 237 bin 811 liraya yükseldi.
 

2
Bireysel Emeklilik Sistemi

Habertürk'te yer alan habere göre asgari ücret zammı yüzde 28 artış ile piyango Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcısını etkiledi.

BES kapsamında her 100 liralık birikimde 30 lira da devletin verdiği sistemde birikim yapabileceğiniz üst limit asgari ücretin brüt tutarı ile sınırlı. Asgari ücret arttıkça devlet katkısı da aynı oranda artış gösteriyor.
 

3
Otomatik Katılım Sistemi

2025'te asgari ücretin brüt tutarı 26 bin 6 liraydı. Böylece sadece gönüllü BES katılımcıları bu katar tutarı biriktirerek devletten 7 bin 802 lira katkı alabiliyordu. Bu tutarın yıllığı tam 93 bin 619 liraya denk geliyor. Böylece vatandaş yılda 312 bin 66 lira biriktirdiğinde 93 bin 619 liranın sahibi oluyordu. Otomatik Katılım Sistemi OKS'de de aynı şartlar geçerli. 
 

4
BES OKS

İKİ BİRİKİM YAPAN DAHA ÇOK KAZANACAK

Hem BES hem OKS'de birikim yapanlar her iki sistemden de devlet katkısından faydalanabiliyor. Devlet 2025 boyunca her iki sistemde birlikte tasarruf yapan vatandaşa 187 bin 238 lira gelir sağladı.
 

5
ASGARİ ÜCRET PİYANGOSU

Asgari ücretin yüzde 27 artması ile aylık gönüllü BES'te biriktirilmesi gereken tutarın üst limiti 33 bin 30 olacak. Buna karşın devlet katkısı tutarı 9 bin 909 lira olacak. OKS ile birlikte bu rakamlar sırasıyla 66 bin 59 ve 19 bin 818 liraya denk geliyor. 2026'da yıllık olarak sadece gönüllü BES'te 396 bin 355 lira biriktirirseniz devletten 118 bin 905 lira destek alabilirsiniz. OKS ile birlikte toplam birikim 792 bin toplam devlet katkısı da 50 bin 573 lira artarak 237 bin 811 liraya çıkacak.
 

6
oks bes

SİSTEMDE KALAN KAZANIYOR

Devletin hedefi uzun vadeli tasarruf olduğu için sistemde 10 yıl ve 56 yaşına kadar kalanlar bu paranın tümünü hak ediyor. O tarihe kadar da devlet katkısı sizin kendi birikiminiz ile birlikte yatırım araçlarında değerleniyor. Yani emekli olduğunuzda bu paranın değerlenmiş halini alıyorsunuz. İlk 3 yılın sonunda çıkanlar devlet katkısının yüzde 15’ini 6 yılını dolduranlar yüzde 35’ini 10 yılını doldurup 56 yaşını doldurmayanlar devlet katkısının yüzde 60’ını almaya hak kazanıyor.
 

7
bes

Yıllık 792 bin lirayı 12 aya bölüp her ay ödeyebileceğiz gibi bu tutarı örneğin ocak ayında yatırabilirsiniz. Böylece hem yatırdığını miktar 12 ay boyunca BES fonlarında değerlenecek hem de devlet katkısı sizin adınıza yatacağı için 792 bin lira da yıl boyu yatırımlara yönlendirilip daha da artması sağlanacak. Ancak bu alanda fon seçimi birikimlerinizin değerlenmesi için büyük önem taşıyor.

