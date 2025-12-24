Trump’tan Fed çıkışı: Benimle aynı çizgide olmayan başkan olamaz

Menü Kapat
ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in başına geçecek ismin faiz politikalarında kendisiyle uyumlu olması gerektiğini söyledi. Trump’a göre piyasa iyi gidiyorsa faizler düşmeli, aksi halde Wall Street gereksiz yere baskılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın başına kimin geçeceğine dair tartışmaları alevlendiren sert bir açıklama yaptı. Trump, yeni Fed başkanının faiz politikalarında kendisiyle aynı çizgide olması gerektiğini vurgulayarak, “Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak” dedi.

“PİYASA İYİ GİDİYORSA FAİZLER DÜŞMELİ”

Trump, açıklamasını ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı. Mesajında, piyasalardaki mevcut işleyişi eleştiren Trump, modern piyasaların artık iyi haber geldiğinde bile yükselmediğini, aksine çoğu zaman gerilediğini savundu.

Bu durumu “Wall Street’in eskisi gibi düşünmemesi” olarak tanımlayan Trump, yatırımcıların iyi veriler karşısında hemen “potansiyel enflasyon” endişesiyle faiz artışı beklentisine girdiğini, bunun da piyasaları aşağı çektiğini öne sürdü.

“GÜÇLÜ PİYASA ENFLASYON OLUŞTURMAZ”

Trump’a göre güçlü bir piyasa otomatik olarak enflasyon anlamına gelmiyor. Açıkçası, iyi giden bir ekonominin faiz artışıyla cezalandırılmaması gerektiğini savunan Trump, “Yeni Fed Başkanımın, piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum. Piyasayı ortada hiçbir neden yokken mahvetmesini değil” ifadelerini kullandı.

Trump, geçmişteki piyasa düzenine de atıf yaptı. Ona göre ideal tablo net: İyi haber geldiğinde yükselen, kötü haberde düşen bir piyasa. Yani, eskiden olduğu gibi.

“GEREKİRSE FAİZ SONRA ARTIRILIR”

Enflasyonun zamanla kendiliğinden düzelebileceğini dile getiren Trump, bunun gerçekleşmemesi halinde faiz artışının daha sonra, uygun bir zamanda yapılabileceğini belirtti. Şimdilik önceliğin, piyasayı baskılamak değil, tam tersine daha iyi performans göstermesini teşvik etmek olduğunu söyledi.

