Trump’tan Fed çıkışı: Benimle aynı çizgide olmayan başkan olamaz

Trump, geçmişteki piyasa düzenine de atıf yaptı. Ona göre ideal tablo net: İyi haber geldiğinde yükselen, kötü haberde düşen bir piyasa. Yani, eskiden olduğu gibi.

“GEREKİRSE FAİZ SONRA ARTIRILIR”

Enflasyonun zamanla kendiliğinden düzelebileceğini dile getiren Trump, bunun gerçekleşmemesi halinde faiz artışının daha sonra, uygun bir zamanda yapılabileceğini belirtti. Şimdilik önceliğin, piyasayı baskılamak değil, tam tersine daha iyi performans göstermesini teşvik etmek olduğunu söyledi.