20 yılın en kötüsü: Dolar endeksi dip seviyelerde

DOLAR ENDEKSİ DİP SEVİYELERDE

Dolar endeksi, sepet para birimleri karşısında 97,749 seviyesine kadar gerileyerek son 2,5 ayın en düşük noktasını gördü. Yıl genelindeki kayıp ise yüzde 9,9’a ulaştı. Bu düşüş, 2003’ten bu yana görülen en sert yıllık performans olarak öne çıkıyor. Yıl boyunca ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri ve Fed üzerindeki artan etkisi, ABD varlıklarına olan güveni belirgin biçimde zedeledi. Açıkçası bu tablo, yatırımcıların dolara mesafeli durduğunu gösteriyor.