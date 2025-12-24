Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

20 yılın en kötüsü: Dolar endeksi dip seviyelerde

Aralık 24, 2025 10:05
1
20 yılın en kötüsü: Dolar endeksi dip seviyelerde

ABD doları, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle baskı altında. Dolar endeksi, 2003’ten bu yana en kötü yıllık performansına doğru ilerliyor.

2
20 yılın en kötüsü: Dolar endeksi dip seviyelerde

ABD doları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceğini fiyatlamasıyla çarşamba günü zayıf seyrini sürdürdü. Asya işlemlerinde dolar baskı altında kalırken, güçlü gelen ABD GSYH verisi de faiz görünümünü değiştirmedi. Piyasalar, 2026 yılında yaklaşık iki ek faiz indirimi ihtimalini masada tutuyor. Yani tablo net: beklenti var, iştah sınırlı.

3
20 yılın en kötüsü: Dolar endeksi dip seviyelerde

DOLAR ENDEKSİ DİP SEVİYELERDE

Dolar endeksi, sepet para birimleri karşısında 97,749 seviyesine kadar gerileyerek son 2,5 ayın en düşük noktasını gördü. Yıl genelindeki kayıp ise yüzde 9,9’a ulaştı. Bu düşüş, 2003’ten bu yana görülen en sert yıllık performans olarak öne çıkıyor. Yıl boyunca ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri ve Fed üzerindeki artan etkisi, ABD varlıklarına olan güveni belirgin biçimde zedeledi. Açıkçası bu tablo, yatırımcıların dolara mesafeli durduğunu gösteriyor.

4
20 yılın en kötüsü: Dolar endeksi dip seviyelerde

EURO VE EMTİA PARA BİRİMLERİ ÖNE ÇIKTI

Euro, 1,1806 dolar seviyesine yükselerek üç ayın zirvesini gördü. Yıl başından bu yana yüzde 14’ün üzerinde değer kazanan euro, böylece 2003’ten bu yana en güçlü yıllık performansına yöneldi. Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması ve beklentilerini yukarı çekmesi, ek gevşeme ihtimalini azaltan önemli bir sinyal olarak okunuyor.

5
20 yılın en kötüsü: Dolar endeksi dip seviyelerde

Avustralya doları yüzde 8,4 artışla 0,6710 dolara, Yeni Zelanda doları ise yüzde 4,5 yükselişle 0,58475 dolara çıktı. Sterlin de boş durmadı; 1,3531 dolar ile üç ayın zirvesine ulaşırken, yıl genelinde yüzde 8’in üzerinde değer kazandı.

6
20 yılın en kötüsü: Dolar endeksi dip seviyelerde

YEN CEPHESİNDE MÜDAHALE SİNYALİ

Japon yeni tarafında ise farklı bir hava var. Yetkililerin sert uyarılarının ardından yen, dolar karşısında yüzde 0,4 değer kazanarak 155,60 seviyesine çıktı. Analistler, yıl sonuna yaklaşılırken işlem hacminin düşmesinin olası bir müdahale için uygun bir zemin oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.