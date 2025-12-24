20 yılın en kötüsü: Dolar endeksi dip seviyelerde

Kategoriler
ABD doları, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle baskı altında. Dolar endeksi, 2003’ten bu yana en kötü yıllık performansına doğru ilerliyor.
ABD doları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceğini fiyatlamasıyla çarşamba günü zayıf seyrini sürdürdü. Asya işlemlerinde dolar baskı altında kalırken, güçlü gelen ABD GSYH verisi de faiz görünümünü değiştirmedi. Piyasalar, 2026 yılında yaklaşık iki ek faiz indirimi ihtimalini masada tutuyor. Yani tablo net: beklenti var, iştah sınırlı.
Dolar endeksi, sepet para birimleri karşısında 97,749 seviyesine kadar gerileyerek son 2,5 ayın en düşük noktasını gördü. Yıl genelindeki kayıp ise yüzde 9,9’a ulaştı. Bu düşüş, 2003’ten bu yana görülen en sert yıllık performans olarak öne çıkıyor. Yıl boyunca ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri ve Fed üzerindeki artan etkisi, ABD varlıklarına olan güveni belirgin biçimde zedeledi. Açıkçası bu tablo, yatırımcıların dolara mesafeli durduğunu gösteriyor.
Euro, 1,1806 dolar seviyesine yükselerek üç ayın zirvesini gördü. Yıl başından bu yana yüzde 14’ün üzerinde değer kazanan euro, böylece 2003’ten bu yana en güçlü yıllık performansına yöneldi. Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması ve beklentilerini yukarı çekmesi, ek gevşeme ihtimalini azaltan önemli bir sinyal olarak okunuyor.
Avustralya doları yüzde 8,4 artışla 0,6710 dolara, Yeni Zelanda doları ise yüzde 4,5 yükselişle 0,58475 dolara çıktı. Sterlin de boş durmadı; 1,3531 dolar ile üç ayın zirvesine ulaşırken, yıl genelinde yüzde 8’in üzerinde değer kazandı.
Japon yeni tarafında ise farklı bir hava var. Yetkililerin sert uyarılarının ardından yen, dolar karşısında yüzde 0,4 değer kazanarak 155,60 seviyesine çıktı. Analistler, yıl sonuna yaklaşılırken işlem hacminin düşmesinin olası bir müdahale için uygun bir zemin oluşturabileceğine dikkat çekiyor.