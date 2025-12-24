Bitcoin için 2026 umudu güçleniyor

Schassler, gelecekte kamu yükümlülükleri ve siyasi hedeflerin finansmanında para basımının daha sık gündeme gelmesinin, yatırımcıları altın ve Bitcoin gibi “kıt” değer saklama araçlarına yönelteceğini düşünüyor. Açıkçası bu tablo, kripto tarafında uzun vadeli hikâyeyi canlı tutuyor.

ALTIN GÜÇLÜ, BİTCOİN SIRADA OLABİLİR

Değerlendirmelerinde altına da ayrı bir parantez açan Schassler, sarı metalin bu yıl yüzde 70’in üzerinde değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.492 dolara yükseldiğini hatırlattı. Önümüzdeki yıl için ise 5.000 dolar seviyesinin masada olduğunu söyledi. Altının bu yıl en güçlü ana varlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Schassler, bu ivmenin sürebileceğini belirtti.