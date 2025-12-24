Menü Kapat
Hava Durumu
Bitcoin için 2026 umudu güçleniyor

Aralık 24, 2025 10:00
Bitcoin için 2026 umudu güçleniyor

VanEck yöneticisi David Schassler’a göre, zayıf geçen bir yılın ardından Bitcoin 2026’da güçlü bir geri dönüş yapabilir. Artan para arzı, likiditenin yeniden sisteme girmesi ve kıt varlıklara yönelen talep, kriptoyu yeniden öne çıkarabilir.

Bitcoin için 2026 umudu güçleniyor

Yatırım yönetim şirketi VanEck’in çok varlıklı çözümlerden sorumlu yöneticisi David Schassler, Bitcoin’in 2026 yılına dair görünümüne ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Schassler, kripto paranın bu yıl beklenen performansı sergileyememesini, yatırımcıların risk iştahının düşmesi ve sıkılaşan likidite koşullarıyla ilişkilendirdi.

Bitcoin için 2026 umudu güçleniyor

BİTCOİN NEDEN GERİDE KALDI?

Schassler’a göre tablo aslında oldukça net. Bitcoin, bu yıl hem altına hem de Nasdaq 100 endeksine kıyasla geride kaldı. Hatta yıl bazında Nasdaq 100’ün yaklaşık yüzde 50 altında bir performans ortaya koydu. Ancak tam da bu nokta, VanEck cephesinde farklı bir beklentiyi besliyor.

Bitcoin için 2026 umudu güçleniyor

Yani, bugün zayıf görünen tablo, yarının güçlü getirisine zemin hazırlıyor olabilir. Schassler, mevcut fiyatlamaların Bitcoin’i 2026’da en yüksek getiri potansiyeline sahip varlıklardan biri haline getirebileceğini savunuyor.

Bitcoin için 2026 umudu güçleniyor

LİKİDİTE GERİ DÖNERSE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

VanEck yöneticisine göre asıl belirleyici unsur, küresel para politikaları olacak. Artan para arzı, likiditenin yeniden finansal sisteme dönmesi ve sınırlı arzı olan varlıklara yönelik uzun vadeli talep, Bitcoin için destekleyici başlıklar arasında yer alıyor.

Bitcoin için 2026 umudu güçleniyor

Schassler, gelecekte kamu yükümlülükleri ve siyasi hedeflerin finansmanında para basımının daha sık gündeme gelmesinin, yatırımcıları altın ve Bitcoin gibi “kıt” değer saklama araçlarına yönelteceğini düşünüyor. Açıkçası bu tablo, kripto tarafında uzun vadeli hikâyeyi canlı tutuyor.

ALTIN GÜÇLÜ, BİTCOİN SIRADA OLABİLİR

Değerlendirmelerinde altına da ayrı bir parantez açan Schassler, sarı metalin bu yıl yüzde 70’in üzerinde değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.492 dolara yükseldiğini hatırlattı. Önümüzdeki yıl için ise 5.000 dolar seviyesinin masada olduğunu söyledi. Altının bu yıl en güçlü ana varlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Schassler, bu ivmenin sürebileceğini belirtti.

