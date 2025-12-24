Bitcoin için 2026 umudu güçleniyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
VanEck yöneticisi David Schassler’a göre, zayıf geçen bir yılın ardından Bitcoin 2026’da güçlü bir geri dönüş yapabilir. Artan para arzı, likiditenin yeniden sisteme girmesi ve kıt varlıklara yönelen talep, kriptoyu yeniden öne çıkarabilir.
Yatırım yönetim şirketi VanEck’in çok varlıklı çözümlerden sorumlu yöneticisi David Schassler, Bitcoin’in 2026 yılına dair görünümüne ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Schassler, kripto paranın bu yıl beklenen performansı sergileyememesini, yatırımcıların risk iştahının düşmesi ve sıkılaşan likidite koşullarıyla ilişkilendirdi.
Schassler’a göre tablo aslında oldukça net. Bitcoin, bu yıl hem altına hem de Nasdaq 100 endeksine kıyasla geride kaldı. Hatta yıl bazında Nasdaq 100’ün yaklaşık yüzde 50 altında bir performans ortaya koydu. Ancak tam da bu nokta, VanEck cephesinde farklı bir beklentiyi besliyor.
Yani, bugün zayıf görünen tablo, yarının güçlü getirisine zemin hazırlıyor olabilir. Schassler, mevcut fiyatlamaların Bitcoin’i 2026’da en yüksek getiri potansiyeline sahip varlıklardan biri haline getirebileceğini savunuyor.
VanEck yöneticisine göre asıl belirleyici unsur, küresel para politikaları olacak. Artan para arzı, likiditenin yeniden finansal sisteme dönmesi ve sınırlı arzı olan varlıklara yönelik uzun vadeli talep, Bitcoin için destekleyici başlıklar arasında yer alıyor.
Schassler, gelecekte kamu yükümlülükleri ve siyasi hedeflerin finansmanında para basımının daha sık gündeme gelmesinin, yatırımcıları altın ve Bitcoin gibi “kıt” değer saklama araçlarına yönelteceğini düşünüyor. Açıkçası bu tablo, kripto tarafında uzun vadeli hikâyeyi canlı tutuyor.
Değerlendirmelerinde altına da ayrı bir parantez açan Schassler, sarı metalin bu yıl yüzde 70’in üzerinde değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.492 dolara yükseldiğini hatırlattı. Önümüzdeki yıl için ise 5.000 dolar seviyesinin masada olduğunu söyledi. Altının bu yıl en güçlü ana varlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Schassler, bu ivmenin sürebileceğini belirtti.