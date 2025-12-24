Menü Kapat
14°
 Safa Keser

Ege Yapı’dan yılın son fırsatı: Tüm projelerde 60 ay 0 faiz kampanyası

Ege Yapı, yeni yıla girerken 60 ay 0 faizli ödeme kampanyasıyla konut ve arsa yatırımlarını daha geniş kitleler için erişilebilir hale getiriyor.

Ege Yapı’dan yılın son fırsatı: Tüm projelerde 60 ay 0 faiz kampanyası
24.12.2025
24.12.2025
saat ikonu 10:03

; ve ’de yer alan tüm projelerinin yanı sıra Ege Yapı satışlarını da kapsayarak, yatırımcılara önemli bir finansman avantajı sunuyor.

Gayrimenkul sektörünün köklü markalarından Ege Yapı, yeni yıla özel olarak hayata geçirdiği 60 ay 0 faizli ödeme kampanyasıyla konut ve arsa yatırımlarında uzun vadeli ve faizsiz bir finansman avantajı sunuyor. Kampanya, Ege Yapı’nın İstanbul ve İzmir’de devam eden tüm konut projelerinin yanı sıra Ege Yapı Arsa markası altında satışa sunulan portföyü de kapsıyor.

Konut alıcılarının finansmana erişiminin kritik önem taşıdığı bir dönemde, yeni yıla girerken devreye alınan bu kampanya; faiz maliyetini ortadan kaldırarak alıcılar için öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ödeme modeli sunuyor. Ege Yapı, yeni yıl dönemine özel olarak hayata geçirdiği bu uygulamayla hem oturum amaçlı talebi hem de uzun vadeli yatırım planlarını desteklemeyi hedefliyor.

Yeni yıla özel olarak sunulan 60 ay 0 faizli ödeme kampanyası; Kekliktepe, OrmanYaka, Alsancak, The Superior Living – TSL Kordon İzmir, Modernyaka ve Göktürk projelerinin yanı sıra Ege Yapı Arsa Yalova ve Ege Yapı Arsa Kazdağları portföylerinde geçerli olacak.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yeni yıl kampanyasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Gayrimenkul sektöründe alıcıların yılın bu döneminde daha temkinli hareket ettiğini, ancak doğru finansman modellerine açık bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Yeni yıla özel olarak hayata geçirdiğimiz 60 ay 0 faiz kampanyasıyla, nitelikli projelerimizi daha erişilebilir kılmayı ve alıcıların karar süreçlerini desteklemeyi amaçlıyoruz.”

Ege Yapı’dan yılın son fırsatı: Tüm projelerde 60 ay 0 faiz kampanyası

Faizsiz Uzun Vadeli Ödeme Avantajı

Yeni yıl kampanyası kapsamında sunulan 60 ay vadeli faizsiz ödeme modeli, alıcıların nakit akışını zorlamadan yatırım yapabilmesine imkân tanırken; konut ve arsa yatırımlarında toplam maliyetin daha öngörülebilir şekilde planlanmasını sağlıyor. Ege Yapı’nın güçlü bilanço yapısı ve geniş proje portföyü, bu finansman modelinin sürdürülebilirliğini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Ege Yapı, nitelikli üretim, doğru lokasyon ve uzun vadeli değer oluşturma yaklaşımını korurken; yılın belirli dönemlerinde hayata geçirdiği finansman kampanyalarıyla piyasanın değişen koşullarına uyum sağlayan çözümler sunmaya devam ediyor.

