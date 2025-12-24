Menü Kapat
BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

Aralık 24, 2025 09:57
1
24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi

BEDAŞ, İstanbul’da gerçekleşecek planlı elektrik kesintileri için vatandaşları uyardı. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bugün 21 ilçede bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süre içinde sona ererken, bazı bölgelerde saatlerce elektrik gelmeyecek. İşte merak edilen tüm detayları içeren 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi…

2
BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

24 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ çalışmaları kapsamında bu ilçelerde yüzlerce mahalle kesintilerden etkilenecek. Bazı bölgelerde gece saatlerinde tamamlanan çalışmalar bazı bölgelerde ise öğlen saatlerinde başlayacak ve elektriklerin gelmesi saat 19.00’u bulacak. İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintilerinin ayrıntıları…

24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

4
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

6
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

8
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

10
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

12
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

14
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

16
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

18
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

20
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

22
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

24
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

26
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

28
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

30
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

32
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

34
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

36
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

38
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

40
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

42
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

44
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

46
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

48
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

50
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

52
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

54
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

56
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

58
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

60
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

62
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

64
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

66
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

68
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

70
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

72
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

74
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

76
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

78
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

80
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

82
24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ’tan 21 ilçeye uyarı! Saatlerce elektrik gelmeyecek: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi rehberi

