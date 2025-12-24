Menü Kapat
Bu modellerin alıcısı yok! İşte en fazla satılmayan 2024 model otomobiller

Aralık 24, 2025 10:12
1
İşte en fazla satılmayan 2024 model otomobiller

Otomobil piyasasında yeni modeller çıkarken satış oranlarının arttığı görülüyor. Ancak yeni yıla girerken 2024-2025 model gibi son teknolojiye sahip bazı otomobillerin bayilerde kaldığı ve satılmadığı görülüyor. İddialara göre bayide kalan bu otomobiller çeşitli kampanyalarla satışa sunulacak.

2
En fazla satılmayan 2024 model otomobiller

Otomobil piyasasında markalar yeni modeller çıkararak müşterilerine kampanyalarla yeni fırsatlar sunuyor. Yeni yılda artık eski model araçların elden çıkması için sıfır araçlarda çeşitli satış kampanyaları belirlenecek. Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, son 2 ayda yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 887 bin 491'e ulaştı.

3
Değeri düşen otomobiller

Tüketiciler otomobillerde fiyat, performansın yanında iyi bir tasarım ve teknolojiye de yöneliyor. Bu kapsamda 2024-2025 model yılı araçlarda satın alma kolaylığı ön görülüyor.

4
Değeri düşen otomobiller

İseecars.com’un 2,6 milyondan fazla araç ilanını analiz ederek derlediği araştırmada 2024 model yılı araçların stoklarının en yüksek payına sahip modeller hala bayilerde bulunuyor. Bazı modellerin 2024 stoklarının %80'inden fazlası hala bayilerde bekliyor. İşte 2026'ya doğru ilerlerken, en fazla stokta kalan 2024 model araçlar...

5
Jeep Wrangler 4x

Onuncu sırada, 2024 model stoklarının %18,2'si hala bayilerde bulunan Jeep Wrangler 4xe yer alıyor. İkonik Wrangler'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu, ortalama 60.740 dolarlık fiyatı ve tam şarjla yaklaşık 32 kilometrelik elektrikli sürüş menziliyle ucuz veya özellikle pratik bir araç değil ve otoyolda 100 kilometrede 8,8 litre yakıt tüketimi (30 mpg) ile tüketicileri düşündürüyor.

6
Sportif Nissan Z

Sportif Nissan Z, 2024 model stokunun %18,8'i hala yeni sahiplerini beklerken dokuzuncu sırada yer alıyor. Z, iki koltuklu bir spor otomobil olduğundan, ekonomik belirsizlik döneminde pratiklikten ödün veren böyle bir aracın satmaması normal değerlendiriliyor.

7
Dodge Charger

İşte sizi şaşırtmayacak bir örnek: Dodge Charger. 2024 model Dodge Charger stoklarının %20,9'u hala bayilerde bekliyor. Elektrikli spor otomobil, 59.388 dolarlık yüksek ortalama fiyatıyla alıcı bulmakta gerçekten zorlanıyor.

8
Elektrikli Genesis GV60

Elektrikli Genesis GV60, listede yedinci sırada yer alıyor ve 2024 model yılı stoklarının %21,8'i hala alıcı bekliyor. Lüks bir kompakt elektrikli crossover arıyorsanız, GV60 için pazarlık yapmayı deneyebilirsiniz. Ortalama satış fiyatı 57.764 dolar olarak piyasada.

9
Jeep Grand Wagoneer L

Listede altıncı sırada yer alan en pahalı otomobil ise, 2024 modellerinin yalnızca %24,1'inin bayilerde bulunması ve 92.497 dolarlık bir ortalama fiyata sahip olmasıyla Jeep Grand Wagoneer L. yer alıyor. Sürücüler daha çok yakıt tüketimi ve teknolojisine vurgu yapıyor.

10
Dodge Hornet kompakt

Beşinci sırada ise Stellantis'in bir diğer ürünü olan Dodge Hornet kompakt SUV yer alıyor. 2024 model stokunun %26,3'ü hala sıfır olarak satışta ve ortalama satış fiyatı 31.799 dolar.

11
Chevrolet Malibu

İlk beş arasında Stellantis olmayan tek araç, eski model Chevrolet Malibu. Chevrolet bayilerinin stoklarında 2024 model Malibu'ların %31'i hala bulunuyor. Ayrıca, 26.760 dolarlık oldukça makul ortalama fiyatıyla, ilk on listesindeki en ucuz araç olma özelliğini taşıyor.

12
Alfa Romeo

Üçüncü sırada Stellantis, Alfa Romeo Tonale Hybrid ile yeniden liderliğe yükseliyor; 2024 model stoklarının %46,8'i hala Alfa bayilerinde yer alıyor. Tonale Hybrid'in ortalama fiyatı 51.917 dolar ve lüks rakiplerle dolu bir pazarda yer almasına rağmen, en büyük sorunlarından biri aynı paketi daha düşük fiyata sunan, Dodge Hornet PHEV’nin tercih edilmesi.

13
Jeep Grand Cherokee

İkinci sırada, kalan stokta büyük bir sıçrama yapan Jeep Grand Cherokee yer alıyor; 2024 modellerinin %70,8'i hala satılmamış durumda ve ortalama fiyatı 64.014 dolar gibi yüksek bir rakam. Rakiplerinin daha düşük fiyatlar, daha iyi güvenilirlik, benzer iç mekan genişliği ve benzer özellikler sunduğu düşünüldüğünde, bir Jeep için bu kadar para harcamak oldukça fazla.

14
Dodge Hornet PHEV

Dodge Hornet PHEV, 2024 model stoklarının %82,1'i hala Dodge bayilerinde bulunmasıyla bu listede birinci sırada yer alıyor. Ortalama 41.166 dolarlık fiyatıyla İtalyan kuzeninden çok daha ucuz, ancak nedense alıcılar eski Dodge cazibesine eskisi gibi kapılmıyor.

