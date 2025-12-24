Bu modellerin alıcısı yok! İşte en fazla satılmayan 2024 model otomobiller

İkinci sırada, kalan stokta büyük bir sıçrama yapan Jeep Grand Cherokee yer alıyor; 2024 modellerinin %70,8'i hala satılmamış durumda ve ortalama fiyatı 64.014 dolar gibi yüksek bir rakam. Rakiplerinin daha düşük fiyatlar, daha iyi güvenilirlik, benzer iç mekan genişliği ve benzer özellikler sunduğu düşünüldüğünde, bir Jeep için bu kadar para harcamak oldukça fazla.