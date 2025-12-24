Gidenler kilo alıp dönüyor! Mutfağıyla ünlü şehirler gastronomi başkenti olmak için yarışıyor

Kategoriler
Türkiye doğal ve tarihi güzellikleri ile sadece kendi vatandaşlarının değil dünya çapında milyonlarca kişinin da başını döndürüyor. Her yıl yurt içinden ve yurt dışından turistlerin ağırlandığı şehirlerde aynı zamanda zengin mutfak kültürü de büyük dikkat çekiyor. Et yemeklerinden sebzeye, tatlılardan şerbetlere kadar her alanda büyük bir lezzet şöleni sunulurken, ziyaretçiler evlerine kilo alarak dönüyor.
2025 yılının sona ermesine kısa süre kala Türkiye’nin lezzet noktaları da yeniden gündeme geldi. Zengin sofraların kurulduğu, sıradan bir öğünün bile eşsiz bir yemek masasına dönüştüğü illerde beğeniler uluslararası platformlarla da tescilleniyor. Özellikle dünya çapında ün yapmış yemekler UNESCO tarafından koruma altına alınırken, aynı zamanda yöresel yemekler Michelin rehberine kabul ediliyor. Gastronomi dünyasının söz sahi yayınlarından olan Taste Atlas da sık sık Türk yemeklerine yer veriyor. İşte 2025 yılında da favoriler arasında yer alan o iller ve yemekleri…
Belki herkes biliyordur ama Türkiye’nin yemekleri ile ünlü şehri denilince ilk akla gelenin Gaziantep olduğunu söylemeden olmaz. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi ikinci çorbası seçilen beyranın anavatanı Gaziantep’te patlıcan kebabı, katmer, yuvalama ve pek tabii çıtır çıtır baklava ilk etapta sayılan lezzetler arasında yer alıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı’na 2015 yılında dahil olan kent, TasteAtlas'ın hazırladığı "Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri" listesinde 17'nci sırada yer aldı. Böylelikle de Türkiye'den en yüksek puanı alan il olarak 2025'e de damga vurdu.
Türkiye’de en çok Michelin yıldızına sahip ikinci il olan İzmir’de daha çok sebze ve deniz ürünleri öne çıkıyor. Şevketibostan, sakız enginar, radika ve arapsaçı gibi otlar ile hazırlanan taze deniz ürünleri yiyenleri bağımlısı yapıyor.
Çökertme kebabı, Bodrum mantısı, lokma, döş dolması, kabak çiçeği dolması ve acı ot kavurması gibi hem et hem de sebze yemeklerini harmanlayan Muğla mutfağı ziyaretçilerinin damaklarını şenlendiriyor.
Deniz turizminde önemli bir yere sahip olan Muğla mutfağıyla da son dönemlerin en dikkat çeken rotalarından biri olarak görülüyor.
AFYONKARAHİSAR
Hemen herkesin sucuğu ile tanıdığı Afyonkarahisar’da çullama köfte ve nohut çöreği yöresel yemeklerin başında geliyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı'na 2019 yılında dahil olan Afyon’un aynı zamanda kaymağı, ekmek kadayıfı ve lokumları da tatlı severlerin favorileri arasında yer alıyor.
Güzel atlar ülkesi Kapadokya, Peri Bacaları ile eşsiz balon turları ile her yıl en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Ürgüp yöresi aynı zamanda hem Michelin hem de Gault & Millau Türkiye seçkilerinde yer alarak mutfağı ile de öne çıkmayı başardı.
Özellikle testi kebabı, ayva dolması, mantı ve çorba çeşitleri ile beğenileri kazanan Nevşehir’de kaya oteller ve gökyüzünü renklendiren balonlarla oluşan atmosfer yemeklerin daha zevkli olmasını sağlıyor.