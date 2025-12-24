Gidenler kilo alıp dönüyor! Mutfağıyla ünlü şehirler gastronomi başkenti olmak için yarışıyor

KAPADOKYA

Güzel atlar ülkesi Kapadokya, Peri Bacaları ile eşsiz balon turları ile her yıl en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Ürgüp yöresi aynı zamanda hem Michelin hem de Gault & Millau Türkiye seçkilerinde yer alarak mutfağı ile de öne çıkmayı başardı.

Özellikle testi kebabı, ayva dolması, mantı ve çorba çeşitleri ile beğenileri kazanan Nevşehir’de kaya oteller ve gökyüzünü renklendiren balonlarla oluşan atmosfer yemeklerin daha zevkli olmasını sağlıyor.