Emekli maaşına ne kadar zam geldi 2026? 2026 Ocak emekli maaş zammı ve en düşük emekli maaşı hesaplama

2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklanırken gözler emekli maaş zammında. 2026 emekli maaşına ne kadar zam gelecek merak konusu haline gelirken ocak ayında TÜİK tarafından enflasyon rakamı açıklanacak.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ 2026?

Dün yapılan açıklamaya göre 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Milyonlarca emekli ise maaşına gelecek olan zammı bekliyor. 2026 emekli maaş zammı için ise ocak ayında açıklanacak olan enflasyon rakamı bekleniyor. Enflasyon oranının duyurulmasının ardından emekli maaş zammı da belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2026?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre Aralık ayı enflasyonu 1,08 olarak belirlenmişti. Aralık ayı enflasyonu 1,50 olarak açıklanması durumunda zam oranı % 12,87, 2,00 olarak açıklanırsa % 13,42 zam yapılacak. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı beklenen oranda zam uygulanması durumunda 18.868 TL olacak.Aralıkta enflasyon %1.00 olursa en düşük emekli aylığı 18.961 TL'ye yükselir.

KESİNLEŞEN EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı 5 aylık veriye göre % 11,20 olarak açıklandı. 5 Ocak günü açıklanacak olan aralık enflasyon rakamı ile beraber 6 aylık oran ortaya çıkacak. Buna göre de emekli maaş zamları belli olacak.