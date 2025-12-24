U dönüşü kazaya neden oldu! Lise öğrencisi metrelerce savruldu

İzmir'in Kiraz ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Y.A. (62) idaresindeki kamyonet, U dönüşü yapmak için manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen Yunus Emre Pehlivan yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Pehlivan ağır yaralandı. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen talihsiz gencin yaşam mücadelesi devam ediyor.