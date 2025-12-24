Bellek krizi büyüyor: Zamlar onaylandı

Kategoriler
DRAM ve NAND bellek tarafındaki arz sıkıntısı derinleşiyor. IDC’ye göre bu tablo, PC ve akıllı telefon fiyatlarında yüzde 8’e varan artışları beraberinde getirebilir.
Bellek pazarında yaşanan arz sorunu, PC ve mobil cihaz fiyatları üzerinde baskıyı artırmaya başladı. IDC tarafından yayımlanan yeni rapora göre, tüketici sınıfı DRAM’e erişimin zorlaşması ve yapay zekâ veri merkezlerinin yüksek bant genişlikli bellek talebi, fiyat artışlarının temel nedeni olarak öne çıkıyor. Yani işin özü şu: Talep hızla büyürken arz aynı tempoyu yakalayamıyor.
IDC’nin değerlendirmesine göre PC pazarının gelecek yıl yüzde 4,9 daralması bekleniyor. Ancak arz-talep dengesizliği daha da bozulursa bu oran yüzde 8,9’a kadar çıkabilir. Üretici cephesinde ise hazırlıklar başlamış durumda. Dell, Lenovo, HP, Asus ve Acer gibi büyük markalar, bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle PC fiyatlarında yüzde 8’e varan zamları doğrulamış durumda.
Uzmanlar, NAND ve DRAM tarafındaki sıkıntının 2027’ye kadar sürebileceğine dikkat çekiyor. Üstelik bu tablo, Windows 10 için ana akım desteğin Ekim ayında sona ereceği bir döneme denk geliyor. Daha fazla RAM gerektiren yapay zekâ odaklı yeni PC’lere geçiş, bellek talebini iyice kızıştırıyor.
Bellek maliyetlerindeki yükseliş yalnızca PC’lerle sınırlı kalmayacak. Akıllı telefon ve tablet fiyatlarının da önümüzdeki yıl artması bekleniyor. Orta senaryoda telefonların ortalama satış fiyatı yüzde 3–5 yükselirken, daha olumsuz bir tabloda bu artış yüzde 6–8 bandına çıkabilir. Samsung ve Apple ise kısa vadede daha temkinli bir pozisyon izliyor.
İki şirketin de önümüzdeki 18–24 ayı kapsayan bellek tedarik anlaşmalarına sahip olduğu belirtiliyor. Buna rağmen, sıkılaşan piyasa koşulları gelecek nesil amiral gemilerinde RAM kapasitesinin 12 GB’tan 16 GB’a çıkarılmasını zorlaştırabilir.