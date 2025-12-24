Bellek krizi büyüyor: Zamlar onaylandı

PC VE TELEFON FİYATLARINDA ARTIŞ KAPIDA

IDC’nin değerlendirmesine göre PC pazarının gelecek yıl yüzde 4,9 daralması bekleniyor. Ancak arz-talep dengesizliği daha da bozulursa bu oran yüzde 8,9’a kadar çıkabilir. Üretici cephesinde ise hazırlıklar başlamış durumda. Dell, Lenovo, HP, Asus ve Acer gibi büyük markalar, bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle PC fiyatlarında yüzde 8’e varan zamları doğrulamış durumda.