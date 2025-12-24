Menü Kapat
 Özge Sönmez

Sevcan hemşireyi balta ile öldürüp sigara keyfi yapmıştı! Caninin aldığı ceza belli oldu

Antalya'da iki aylık eşi hemşire Sevcan Demir Sakman'ı aylar önce satırla keserek katletti. Eşini vahşice katleden Halit Can Sakman'ın aldığı ceza belli oldu. Cani, eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın acılı babaya sözleri ise pes dedirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 12:46

'da aylar önce yaşanan olayda, 2 ay önce evlenen Sevcan Demir Sakman, cani eşi Halit Can Sakman tarafından korkunç şekilde katledildi. Genç kadını balta ile kesen cani, hiçbir şey olmamış gibi kanlı elleriyle sigara içmeye çıkmıştı. Korkunç cinayette yeni gelişme yaşandı. Caninin yargılanmasına Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Hakim karşısına çıkan Sakman, "Çok pişmanım, beraatimi istiyorum, tahliye konusunda herhangi söyleyeceğim bir şey yok. Tasarlayarak hareket etmedim, olay ani gelişti" dedi.

Sevcan hemşireyi balta ile öldürüp sigara keyfi yapmıştı! Caninin aldığı ceza belli oldu

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Davanın önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinde düzenlenen nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığın "canavarca hisle", "eşi olması nedeniyle" ve "mağdurun kendini savunamayacak durumda bulunması" nitelikleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Savcı, bu değerlendirme doğrultusunda sanık hakkında cezası istedi.

Sevcan hemşireyi balta ile öldürüp sigara keyfi yapmıştı! Caninin aldığı ceza belli oldu

ACILI BABAYA 'KES LAN' DİYE BAĞIRDI

Duruşmayı gözyaşları içinde izleyen Havva Ünay, sanığın en ağır cezayı almasını talep ederken, baba Günay Demir ise sanığın celse öncesi son savunmasını okuduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Karşı tarafın savunmasını okudum, söyledikleri doğru değil, benim kızım hiçbir zaman mutlu değildi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sevcan hemşireyi balta ile öldürüp sigara keyfi yapmıştı! Caninin aldığı ceza belli oldu

Babadan son ifadeleri alınırken, sanığın babaya dönerek "Kes lan sesini" demesinin ardından, baba Günay Demir "Seninle dışarıda görüşeceğiz" tehdidinde bulundu, Demir, söyleminin ardından duruşma salonunun çıkartıldı.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Duruşma sonunda basın mensuplarına açıklama yapan müşteki avukatı kararın emsal teşkil etmesini ifade ederken, anne Havva Ünay ise "Adalet sonunda yerini buldu, ağırlaştırılmış müebbet. Bu benim acımı hiçbir şekilde hafifletmeyecek, dindirmeyecek. Gün yüzü görmediğini bileceğim. Buradan ailesine de sesleniyorum, çocuklarının ne olduğunu biliyorlardı. Bana yaşattığı acıyı yaşatmadan hiçbiri ölmesin, tek dileğim budur" şeklinde konuştu.

Sevcan hemşireyi balta ile öldürüp sigara keyfi yapmıştı! Caninin aldığı ceza belli oldu

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Mart 2025 tarihinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Sevcan Demir Sakman'ın sırt, karın ve vücudunun çeşitli bölgelerinden satırla yaralandığı bildirildi. Sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sanık ise yaralı olduğunu söyleyerek polis ekiplerine teslim oldu.

CİNAYETTEN SONRA SİGARA KEYFİ

Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, Sevcan Demir Sakman'ın yaşadığı şiddetten kaçmak amacıyla defalarca evden çıkmaya çalıştığı, sanık tarafından engellendiği ve olayın ardından Halit Can Sakman'ın üzeri kanlı şekilde apartmandan tek başına çıktığı anların yer alıyor. Caninin kanlı elleriyle sigara içtiği görüldü.ç

