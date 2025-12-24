Böyle hırsızlık görülmedi! Tereddüt bile etmeden çaldı, elini kolunu sallayarak çıktı

Hatay’da bir mahallede bulunan iş yerine müşteri gibi gelen M.B., camekanda bulunan cep telefonunu çaldı. Telefonu çalan M.B., iş yerinde dolaştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Telefonun çalındığını anlayan iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, iş yerindeki kameraları incelemenin ardından telefonu çalan şahsı tespit ederek gözaltına alındı. M.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.