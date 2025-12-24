Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Yarış yapan otomobiller dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil dehşet saçtı. Son hızla giden otomobil, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki arkadaş metrelerce sürüklendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü olan erkek arkadaşı 23 yaşındaki A.İ. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı A.İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karıştığı iddia edilen yarışçı sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer araç olan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Mislina Akçakoyun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.