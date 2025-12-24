Hamile kadına korkunç saldırı! Darbedip sokağa attılar

Aksaray'da Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı mevkisinde yabancı uyruklu bir kadın saldırıya uğradı. 4 aylık hamile olan Esma N. (39) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı.

Sokakta kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansa Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldı.