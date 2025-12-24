Hamile kadına korkunç saldırı! Darbedip sokağa attılar

Kategoriler
Aksaray'da Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı mevkisinde yabancı uyruklu bir kadın saldırıya uğradı. 4 aylık hamile olan Esma N. (39) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı.
Sokakta kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansa Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldı.