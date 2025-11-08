Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Dokuz aylık hamile kadın kombi kurbanı oldu! Gaz sızıntısı anneyle doğmamış bebeği hayattan kopardı

Nevşehir’de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu. Genç kadından haber almayan eşinin yaptığı ihbar ile olay mahalline giden 112 ekipleri hamile kadının cansız bedeniyle karşılaşırken, ölüm nedeninin kombiden çıkan gaz olabileceği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dokuz aylık hamile kadın kombi kurbanı oldu! Gaz sızıntısı anneyle doğmamış bebeği hayattan kopardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 14:58

Celal K. İsimli vatandaş 9 aylık hamile eşinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nin arayarak ihbarda bulundu. Ekipler 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak üzerinde bulunan Efe Apartmanı’nın 4. katında yaşayan Şeyma K.’ya ulaşmak üzere verilen adrese gitti. Bu sırada Celal K. da iş yerinden izin alarak evlerine geldi. Ancak endişeli eş kapıyı kendi anahtarı ile açamayınca çilingir çağrılarak açıldı.

Dokuz aylık hamile kadın kombi kurbanı oldu! Gaz sızıntısı anneyle doğmamış bebeği hayattan kopardı

BEBEĞİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞTILAR

Kapının açılmasının ardından 33 yaşındaki Şeyma K.’yi oturma odasında hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, ekipler, henüz anne karnında bulunan bebeği kurtarmak için Şeyma K.’yi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırdı. Fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Dokuz aylık hamile kadın kombi kurbanı oldu! Gaz sızıntısı anneyle doğmamış bebeği hayattan kopardı

KOMBİDE GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve doğalgaz firması yetkilileri, evdeki kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit etti. Hayatını kaybeden 33 yaşındaki Şeyma K.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kombide korsan servise aman dikkat!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kombinizi çalıştırmadan bunu mutlaka yapın! Sonucu çok acı olabilir
ETİKETLER
#hamile kadın
#acil servis
#Gaz Kaçağı
#Ölüme Sebep
#Bebek Kaybı
#Ağır Olay
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.