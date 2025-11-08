Dokuz aylık hamile kadın kombi kurbanı oldu! Gaz sızıntısı anneyle doğmamış bebeği hayattan kopardı

Celal K. İsimli vatandaş 9 aylık hamile eşinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nin arayarak ihbarda bulundu. Ekipler 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak üzerinde bulunan Efe Apartmanı’nın 4. katında yaşayan Şeyma K.’ya ulaşmak üzere verilen adrese gitti. Bu sırada Celal K. da iş yerinden izin alarak evlerine geldi. Ancak endişeli eş kapıyı kendi anahtarı ile açamayınca çilingir çağrılarak açıldı.

BEBEĞİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞTILAR

Kapının açılmasının ardından 33 yaşındaki Şeyma K.’yi oturma odasında hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, ekipler, henüz anne karnında bulunan bebeği kurtarmak için Şeyma K.’yi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırdı. Fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

KOMBİDE GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve doğalgaz firması yetkilileri, evdeki kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit etti. Hayatını kaybeden 33 yaşındaki Şeyma K.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.