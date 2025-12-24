Meteoroloji illeri tek tek duyurdu! Kuvvetli kar yağışı alarmı: Yurdun yarısı kar altında kalacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun doğusunda güneş yüzünü gösterirken iç bölgelerde sis ve pus görülecek. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ön görülüyor. Bugün Yozgat ve Sivas'ta da kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. İşte 24 Aralık 2025 güncel hava durumu....
Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunda ise birçok il için alarm verdi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı bulutlu