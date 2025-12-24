Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Meteoroloji illeri tek tek duyurdu! Kuvvetli kar yağışı alarmı: Yurdun yarısı kar altında kalacak

Aralık 24, 2025 07:37
1
kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun doğusunda güneş yüzünü gösterirken iç bölgelerde sis ve pus görülecek. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ön görülüyor. Bugün Yozgat ve Sivas'ta da kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. İşte 24 Aralık 2025 güncel hava durumu....

2
kar yağışı

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunda ise birçok il için alarm verdi. 

3
yağmur

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

4
yağmur

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

5
sağanak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

6
yağmur

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu

7
sağanak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

8
sis ve pus

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu

RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

9
sis pus

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

10
sis pus

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

