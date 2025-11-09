Maltepe'de balkondan düşen 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, gece yarısı saat 00.00 sıralarında Çınar Mahallesi Dikmen Sokak’ta meydana geldi. 63 yaşındaki E.S., henüz belirlenemeyen bir sebeple evinin balkonundan aşağı düştü. Ağır yaralanan E.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan E.S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, çilingir yardımıyla yaşlı adamın evine girdi. Yapılan detaylı incelemelerde, evde çeşitli psikiyatrik ilaçlar bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.