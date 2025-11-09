Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Diyarbakır'da yola çıkan at kazaya yol açtı: 1 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da yola çıkan at faciaya neden oldu. 2 otomobil ve bir atın karıştığı kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diyarbakır'da yola çıkan at kazaya yol açtı: 1 ölü, 7 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 01:56
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 01:56

’ın ilçesinde 2 otomobil yola çıkan ata çarptı. Meydana gelen kaza can kaybına neden oldu.

TELEF OLAN ATA BİR OTOMOBİL DAHA ÇARPTI

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan’a bağlı Sulubağ Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil, aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken, hemen ardından gelen başka bir otomobil de yolda hareketsiz halde yatan ata çarptı.

Diyarbakır'da yola çıkan at kazaya yol açtı: 1 ölü, 7 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da yola çıkan at kazaya yol açtı: 1 ölü, 7 yaralı

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bisikletten kaçtı, elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta işçi minibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
ETİKETLER
#diyarbakır
#kaza
#trafik
#ölüm
#silvan
#Atletic Bilbao
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.