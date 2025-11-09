Diyarbakır'da yola çıkan at kazaya yol açtı: 1 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2 otomobil yola çıkan ata çarptı. Meydana gelen kaza can kaybına neden oldu.

TELEF OLAN ATA BİR OTOMOBİL DAHA ÇARPTI

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan’a bağlı Sulubağ Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil, aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken, hemen ardından gelen başka bir otomobil de yolda hareketsiz halde yatan ata çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.