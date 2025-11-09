Bisikletten kaçtı, elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'de bir otomobilin tehlikeli manevrası feci bir kazaya yol açtı. Önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil kazadan kaçamadı. Elektrik direğine çarpan araçtakiler yaralandı.

BİSİKLETTEN KAÇTI, ELEKTRİK DİREĞİNE DALDI

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Sapanca Yolu Caddesi üzerinde, Sapanca yönüne seyir halindeyken yaşandı. M.H.A. idaresindeki otomobilin önüne aniden bir bisikletli çıktı. Çarpışmayı önlemek isteyen sürücü, ani bir manevra yaptı ancak aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan D.T., S.S., Z.S. ve İ.M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.