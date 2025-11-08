Denizli'de feci kaza! Ağaca çarptı, ikiye bölündü: Sürücü kurtarılamadı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada; Sudenaz Sargın (21) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın ardından otomobil adeta ikiye büküldü.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan Sudenaz Sargın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Genç kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sudenaz Sargın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.