Frene bile basmadı! Trafikte korkutan anlar kamerada

Konya’da aşırı hız yaparak seyreden minibüsün, araçların arasında makas atarak ilerlemesi tehlike oluşturdu. Aşırı hızla yaptığı hareketlerle sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Yolculuğu boyunca uzun süre frene dahi basmayan minibüs sürücü araçların arasından geçmesi dikkat çekti. Kendi canını ve diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atan sürücünün bu tehlikeli yolculuğu bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, minibüs hiç gaz kesmeden cadde üzerinde ilerliyor. Şehir içinde hız yapmasının yanında sürücüsünün araçların arasında makas attığı görülüyor. Tehlikeli yolculuk araçların arasında devam eden aracın gözden bir süre sonra kayboldu.