Yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak Pazartesi İstanbul, Ankara, Malatya, Konya, Erzurum son dakika valilik açıklamaları

İstanbul, Ankara, Malatya, Konya, Erzurum 12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Konya'da karla karışık yağmur, İstanbul, Ankara, Malatya ve Erzurum'da ise kar yağışı görülecek. Gün boyu devam edecek olan kar yağışları Ankara, Konya, Erzurum ve Malatya'da 15 Ocak Perşembe günü sona erecek. Kar yağışı haberlerinin ardından öğrenciler ve velilerin gözleri yarın okullar tatil mi açıklamasına çevrildi. Öğrenciler ve veliler tarafından yarın okullar tatil mi, var mı sorularının cevapları araştırılıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Yarın okulların tatil olacağına dair henüz valilikler tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılacak olan durum değerlendirmeleriyle birlikte okulların 12 Ocak 2026 Pazartesi tatil olup olmayacağının açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili valilikler tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

İstanbul Valiliği tarafından henüz 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından ilerleyen saatlerde de bir açıklama yapılmadığı taktirde İstanbul genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise kar yağışlarının 11 Ocak 2026 Pazar gününü 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe bağlayan gece yarısı başlaması bekleniyor. Karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar bir süre sonra şiddetini artıracak. Hava sıcaklıklarının 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul'da 2 ila 3 derece arasında olması bekleniyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Ankara'da kar yağışı bugün saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Kar yağışları giderek şiddetini artıracak ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Kısa bir aranın ardından 13 Ocak 2026 Salı günü kar yağışları devam edecek.

Kar yağışları nedeniyle Ankara genelinde okulların tatil edileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Malatya Valiliği tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde yapılacak olan değerlendirmelerin ardından 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okullarda ders işlenip, işlenmeyeceğine karar verilmesi bekleniyor. Malatya'da bugün sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, giderek etkisini artıracak ve akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşecek. 12 Ocak 2026 Pazartesi gününün ise yoğun kar yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece arasında seyredecek.

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Konya'da okulların tatil olacağına dair valilik tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen saatlerde Konya Valiliği'nden herhangi bir açıklama gelmezse okullar yarın tatil olmayacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeye devam edilecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Konya'da kar yağışı 12 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saat 06.00 sıralarında karla karışık yağmur şeklinde başlayacak. İLerleyen saatlerde yer yer etkisini göstermeye devam edecek olan kar yağışı 13 Ocak 2026 Salı günü yoğun bir şekilde gerçekleşecek.

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Erzurum Valiliği tarafından yarın il genelinde okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Erzurum Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okullar tatil edilirse haberimizi güncelleyeceğiz.

Erzurum'da MGM verilerine göre bugün başlayan kar yağışı yarın saat 18.00'a kadar devam edecek. Gece saatlerinde sona erecek olan kar yağışı 13 Ocak 2026 Salı günü ise tekrardan başlayacak. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre hava sıcaklıklarının 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Erzurum'da -3 ila 1 derece arasında olması bekleniyor. MGM tarafından paylaşılan Erzurum'un 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: