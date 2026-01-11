Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi ekranı 2026! TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı mı (asil/yedek liste)?

TOKİ Tunceli kura sonuçları, kura çekiminin ardından gündeme geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin konut kura çekimleri il il devam ettiriliyor. Bugün (11 Ocak 2026) saat 11.00'de TOKİ Tunceli kura çekimleri gerçekleştirildi. Tunceli'nin Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür ve merkez ilçelerinde TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların hak sahipleri belli oldu. Vatandaşlar tarafından kura çekimlerinin ardından TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır merak ediliyor. İşte, TOKİ Tunceli kura sonucu sorgulama ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi ekranı 2026! TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı mı (asil/yedek liste)?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 11:30

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri devam ediyor. Bugün TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Tunceli'de inşa edilecek olan 875 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimleri gerçekleştirildi. Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimleri saat 11.00'de başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Canlı yayını takip edemeyen vatandaşlar tarafından ise TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi ekranı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından TOKİ Tunceli kura sonuçları nasıl sorgulanacağı merak ediliyor.

TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi ekranı 2026! TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı mı (asil/yedek liste)?

TOKİ TUNCELİ KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ tarafından bugün Tunceli'de inşa edilecek olan 875 konutun kura çekimleri saat 11.00'de başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekimleri sona erdi. Kura çekimlerinin sona ermesiyle birlikte 875 konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Tunceli'de inşa edilecek olan konutlarının hak sahiplerinin isim listesi ise henüz paylaşılmadı. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kura sonuçlarında hak sahibi olup olmadıklarını sorgulayabiliyorlar. Ayrıca vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak "Canlı" sekmesinden "500 BİN SOSYAL KONUT TUNCELİ HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoyu izleyerek de kura sonuçlarına erişim sağlayabilirler.

TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi ekranı 2026! TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı mı (asil/yedek liste)?

TOKİ tarafından ilerleyen saatlerde Tunceli kura sonuçları isim listesinin evsahibiturkiye.gov.tr adresinden duyurulacak. Şu ana kadar kura çekimi gerçekleştirilen Adıyaman, Antalya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde hak sahibi olan vatandaşların isim listesi duyuruldu.

TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi ekranı 2026! TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı mı (asil/yedek liste)?

TOKİ TUNCELİ'DE 875 KONUT İNŞA EDECEK

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Tunceli'de toplam 875 konut inşa edilecek. Bu konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Merkez: 400 konut

Çemişgezek İlçesi: 75 konut

Hozat İlçesi: 75 konut

Mazgirt İlçesi: 50 konut

Mazgirt İlçesi, Akpazar Beldesi: 75 konut

Nazımiye İlçesi: 50 konut

Ovacık İlçesi: 50 konut

Pertek İlçesi: 75 konut

Pülümür İlçesi: 25 konut

TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi ekranı 2026! TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı mı (asil/yedek liste)?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE TUNCELİ'DE 9222 VATANDAŞ BAŞVURDU

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin konut projesine geçerli başvuru sayısı 9222 olduğu belirtildi. En çok geçerli başvuru 4836 ile 400 konutun yapılacağı merkez ilçesinde yapıldı.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.