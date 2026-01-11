TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi ekranı 2026! TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı mı (asil/yedek liste)?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri devam ediyor. Bugün TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Tunceli'de inşa edilecek olan 875 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimleri gerçekleştirildi. Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimleri saat 11.00'de başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Canlı yayını takip edemeyen vatandaşlar tarafından ise TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi ekranı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından TOKİ Tunceli kura sonuçları nasıl sorgulanacağı merak ediliyor.

TOKİ TUNCELİ KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ tarafından bugün Tunceli'de inşa edilecek olan 875 konutun kura çekimleri saat 11.00'de başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekimleri sona erdi. Kura çekimlerinin sona ermesiyle birlikte 875 konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Tunceli'de inşa edilecek olan konutlarının hak sahiplerinin isim listesi ise henüz paylaşılmadı. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kura sonuçlarında hak sahibi olup olmadıklarını sorgulayabiliyorlar. Ayrıca vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak "Canlı" sekmesinden "500 BİN SOSYAL KONUT TUNCELİ HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoyu izleyerek de kura sonuçlarına erişim sağlayabilirler.

TOKİ tarafından ilerleyen saatlerde Tunceli kura sonuçları isim listesinin evsahibiturkiye.gov.tr adresinden duyurulacak. Şu ana kadar kura çekimi gerçekleştirilen Adıyaman, Antalya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde hak sahibi olan vatandaşların isim listesi duyuruldu.

TOKİ TUNCELİ'DE 875 KONUT İNŞA EDECEK

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Tunceli'de toplam 875 konut inşa edilecek. Bu konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Merkez: 400 konut

Çemişgezek İlçesi: 75 konut

Hozat İlçesi: 75 konut

Mazgirt İlçesi: 50 konut

Mazgirt İlçesi, Akpazar Beldesi: 75 konut

Nazımiye İlçesi: 50 konut

Ovacık İlçesi: 50 konut

Pertek İlçesi: 75 konut

Pülümür İlçesi: 25 konut

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE TUNCELİ'DE 9222 VATANDAŞ BAŞVURDU

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin konut projesine geçerli başvuru sayısı 9222 olduğu belirtildi. En çok geçerli başvuru 4836 ile 400 konutun yapılacağı merkez ilçesinde yapıldı.