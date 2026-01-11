Aydın'da domuz istilası! Şehri mesken tuttular

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin şehir merkezinde son günlerde sıkça görülmeye başlayan domuz sürüleri, parklarda ve çöp konteynerleri yanında yiyecek arıyor.

Ege Mahallesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında evlerin arasında, yollarda, parklarda ve ana arterlerde rahatça dolaşan domuz sürüleri, hem vatandaşların sağlığını tehdit ederken zaman zaman trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor.

Evlerin hemen önünde dolaşan sürüler, özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar için de ciddi bir tedirginlik oluşturuyor.

Mahalle sakinleri yaşanan bu duruma ilgili kurum ve kuruluşların derhal çözüm bulması gerektiğinin altını çizerek, domuzların yaşam alanlarının şehir merkezi olmaması gerektiğini ifade ettiler.