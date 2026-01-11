Menü Kapat
Emekli aylıkları en düşük maaş kadar artsaydı ne olurdu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Ocak 11, 2026 13:00
1
Emekli aylıkları en düşük maaş kadar artsaydı ne olurdu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Meclis’e sunulan düzenleme yasalaşırsa en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükselecek. Ancak bu artış, yalnızca maaşları değil, bu maaşı alan emekli sayısını da büyütecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2019 yılında en düşük emekli aylığı 1000 TL’ye tamamlandığında bunun üç katı olan 3000 TL’yi dört katı olan 4000 TL’yi beş katı olan 5000 TL’yi alan bir kişinin şu anda almış olduğu emekli aylığı ve en düşük emekli aylığına yapılan artış oranında diğer emekli aylıklarına  artış yapılmış olsaydı alacağı emekli aylığını hesapladı. 

İşte ortaya çıkan sonuçlar... 

2
Emekli aylıkları en düşük maaş kadar artsaydı ne olurdu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

TÜİK'in 6 aylık enflasyonu açıklamasının ardından emekli aylıklarına yüzde 12,19 zam yapılacağı kesinleşti. En düşük emekli aylığı ise Meclis'e sunulan teklif yasalaşırsa refah payı ile birlikte 20 bin TL olacak.

 

3
Emekli aylıkları en düşük maaş kadar artsaydı ne olurdu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

EMEKLİ SAYISI ARTTI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un sosyal medya hesabından paylaştığı hesaplamaya göre 2019'dan bu yana en düşük emekli aylığı alanların sayısı arttı.

4
Emekli aylıkları en düşük maaş kadar artsaydı ne olurdu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Erdursun bir diğer paylaşımında ise 2019'dan bu yana emekli aylığı hep en düşük emekli aylığıyla aynı oranda artsaydı kimin ne kadar alacağını hesapladı.

 

5
Emekli aylıkları en düşük maaş kadar artsaydı ne olurdu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Buna göre aynı oranda artmış olsaydı 2019'da 2 bin TL aylık alan biri şu anda 40 bin TL, 5 bin TL alan biri ise 100 bin TL alacaktı. Ancak şu anda 2019'da 2 bin TL alanın aylığı sadece 22 bin 760 TL'ye, 5 bin TL alanın aylığı ise sadece 56 bin 900 TL'ye yükseldi.

