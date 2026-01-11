Emekli aylıkları en düşük maaş kadar artsaydı ne olurdu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Meclis’e sunulan düzenleme yasalaşırsa en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükselecek. Ancak bu artış, yalnızca maaşları değil, bu maaşı alan emekli sayısını da büyütecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2019 yılında en düşük emekli aylığı 1000 TL’ye tamamlandığında bunun üç katı olan 3000 TL’yi dört katı olan 4000 TL’yi beş katı olan 5000 TL’yi alan bir kişinin şu anda almış olduğu emekli aylığı ve en düşük emekli aylığına yapılan artış oranında diğer emekli aylıklarına artış yapılmış olsaydı alacağı emekli aylığını hesapladı.



İşte ortaya çıkan sonuçlar...