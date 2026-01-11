Tokat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı! O anlar kamerada

Kategoriler
Tokat'ın Erbaa ilçesinde M.G. yönetimindeki 60 EZ 444 plakalı otomobil, Erek Caddesi'nde, E.Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü E.Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.M. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.